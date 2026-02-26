Dnevni horoskop: Bikovima finansije dolaze u prvi plan, a ONI će se posvetiti poslovnim obavezama

Dnevni horoskop za 26. februar. Donosimo vam detaljnu astrološku prognozu za sve znake horoskopa. Evo šta pripadnike Zodijaka očekuje ovog četvrtka.

Ovan

Danas osećate pojačanu energiju i želju da završite sve što ste započeli. Na poslu se otvara prilika da pokažete inicijativu, ali pazite da ne reagujete impulsivno na kritiku. U ljubavi su mogući iskreni razgovori koji mogu razjasniti nedoumice. Slobodni Ovnovi mogli bi upoznati osobu koja ih inspiriše.

Bik

Fokusirani ste na stabilnost i sigurnost. Finansijska pitanja dolaze u prvi plan i moguće je donošenje važne odluke. U emotivnim odnosima tražite više pažnje i nežnosti. Partner bi mogao da vas iznenadi malim, ali značajnim gestom.

Blizanci

Komunikacija vam danas ide od ruke. Idealno je vreme za pregovore, razgovore i rešavanje nesporazuma. U ljubavi se otvara prostor za flert i nova poznanstva. Pripazite samo da ne obećate više nego što možete da ispunite.

Rak

Emocije su naglašene i moguće je da ćete biti osetljiviji nego inače. Posvetite se sebi i ne preuzimajte tuđe brige. U partnerskim odnosima važno je da jasno kažete šta vam smeta. Veče donosi smirenje i toplu atmosferu.

Lav

Danas ste u centru pažnje, čak i kada to ne planirate. Poslovne obaveze zahtevaju odlučnost, ali imate dovoljno harizme da se izborite za svoje ideje. U ljubavi je vreme za strast i spontanu inicijativu.

Devica

Analitičnost vam pomaže da rešite komplikovanu situaciju na poslu. Ne dozvolite da vas sitnice izbace iz ravnoteže. U ljubavi je potrebno više spontanosti. Slobodne Device bi mogle obnoviti kontakt sa osobom iz prošlosti.

Vaga

Tražite balans između obaveza i privatnog života. Dan je povoljan za donošenje odluka koje ste dugo odlagali. U partnerskim odnosima važno je da pronađete kompromis. Slobodne Vage mogu doživeti zanimljiv susret preko prijatelja.

Škorpija

Intuicija vam je izuzetno naglašena. Oslonite se na unutrašnji osećaj prilikom donošenja važnih odluka. U ljubavi su mogući duboki razgovori koji vode ka većoj bliskosti. Finansijska situacija zahteva oprez.

Strelac

Želja za promenom je jaka. Moguće je planiranje putovanja ili razmišljanje o novim poslovnim pravcima. U emotivnim odnosima potrebna vam je sloboda, ali pazite da ne povredite partnera nepromišljenim rečima.

Jarac

Odgovornost vam je danas prioritet. Poslovne obaveze zahtevaju dodatnu koncentraciju, ali trud će se isplatiti. U ljubavi je vreme za ozbiljan razgovor o budućnosti. Slobodni Jarčevi mogu privući osobu koja deli njihove ambicije.

Vodolija

Danas razmišljate drugačije od okoline i to vam može doneti prednost. Kreativne ideje dolaze spontano. U ljubavi su moguća neočekivana iznenađenja. Otvorite se za nove mogućnosti.

Ribe

Mašta i intuicija su naglašene. Dan je povoljan za kreativne aktivnosti i duhovni razvoj. U emotivnom životu tražite sigurnost i razumevanje. Moguće je da ćete dobiti poruku od osobe o kojoj često razmišljate.

Autor: Marija Radić