Više od običnog haosa: Zašto nas ovaj retrogradni Merkur tera da 'poludimo'?

Razlog zbog kojeg se ovaj retrogradni Merkur doživljava intenzivnije od prethodnih ne leži samo u astrologiji, već i u širem društvenom kontekstu.

Merkur, planeta zadužena za komunikaciju, tehnologiju, saobraćaj i misaone procese, ovog puta se ne kreće unazad u neutralnom okruženju. Njegovo povlačenje kroz određene znakove i aspekte otvara stare teme, i to u trenutku kada smo kolektivno iscrpljeni, zasićeni informacijama i na ivici strpljenja.

Dublji nesporazumi i narušeno poverenje

Ono što ovaj retrogradni Merkur čini posebno napornim jeste naglasak na nesporazumima koji nisu nimalo banalni. Ne radi se o pogrešno poslatom mejlu ili kašnjenju gradskog prevoza, već o dubokom osećaju da se ljudi ne razumeju čak ni kada govore istim jezikom. Razgovori se pretvaraju u male sukobe, tišina postaje glasnija od reči, a stare zamerke izlaze na površinu bez ikakvog filtera. Merkur ovde ne sabotira samo komunikaciju, nego i poverenje.

Pojačani osećaj haosa

Dodatni problem je što se ovaj retrogradni ciklus preklapa sa nizom drugih astroloških napetosti koje pojačavaju osećaj haosa. Mars je često uključen u izazovne aspekte, što znači da ljudi reaguju impulsivnije, brže se ljute i teže priznaju grešku. Umesto introspekcije, koja bi trebalo da bude prirodna reakcija na retrogradni Merkur, mnogi biraju odbranu, napad ili beg. Zato se čini kao da su svi "na iglama".

Suočavanje sa ignorisanim problemima

Tu je i psihološki momenat. Poslednjih godina smo retrogradni Merkur naučili da doživljavamo kao kolektivni internet meme, ali i kao alibi za sve što ne funkcioniše. Međutim, ovaj put nema distance ni ironije. Problemi koje donosi nisu površinski, nego egzistencijalni. Pitanja karijere, odnosa, identiteta i ličnih granica dolaze na sto bez upozorenja. Retrogradni Merkur ovde ne pita jesmo li spremni, nego traži da se suočimo sa onim što smo dugo ignorisali.

Povratak prošlosti i nedovršeni razgovori

Posebno su pogođeni međuljudski odnosi. Ljudi iz prošlosti se vraćaju, ali ne zato da bi započeli nešto novo, već da bi se zatvorili krugovi koji su ostali otvoreni. Nerešeni razgovori, neizgovorene rečenice i potisnuta osećanja sada traže izlaz. Ako imate utisak da se vrtite u istim pričama, to je zato što Merkur traži da ih napokon razumete, a ne samo preživite.

Prilika za jasnoću

Ipak, koliko god se ovaj retrogradni Merkur činio "gorim od svih dosadašnjih", njegova svrha nije kazna. On je brutalan upravo zato što traži iskrenost – prema sebi, prema drugima, prema onome što radite i zašto to radite. Ako mu se odupirete, sve će delovati haotično. Ali, ako ga iskoristite za usporavanje, preispitivanje i tišinu, mogao bi doneti retku jasnoću koja nam je svima preko potrebna.

Autor: D.S.