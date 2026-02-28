Vage otkrivaju TAJNU POSLOVNU INFORMACIJU, škorpije pred naletom strasti, a jednom znaku je najpametnije da ostane u krevetu

Dnevni horoskop za 28. februar 2026. godine, evo šta vam zvezde kažu kada su u pitanju ljubav, posao i zdravlje!

OVAN

Dnevni horoskop za 28. februar 2026. godine donosi situaciju u kojoj kolega pokušava da vas uključi u svoj plan bez da vam kaže sve detalje. Na poslu možete da otkrijete neplanirani problem sa dokumentom koji menja raspored. U ljubavi, neočekivani susret u prodavnici pokreće zanimljivu konverzaciju. Zdravlje je dobro.

BIK

Danas ćete biti svedok sitne zavrzlame u banci ili onlajn plaćanju, možete da izvučete korist. Na poslu, partner u timu krije informaciju koja menja strategiju projekta. U ljubavi, osoba koju dugo niste videli pojavljuje se baš kada vam treba savet. Pazite na vrat i ramena.

BLIZANCI

Neočekivani mejl ili poruka otkriva tajnu koju niste očekivali, a odnosi se na poslovnu priliku ili druženje. Na poslu, mala greška u prezentaciji izaziva diskusiju, ostanite smireni. U ljubavi, stari prijatelj ili simpatija šalje znak pažnje, što budi intrige i znatiželju. Moguća glavobolja.

RAK

Danas se u kući ili porodici pojavljuje sitna misterija, može da nestane dokument ili predmet koji svi traže. Na poslu dobijate pohvalu od osobe od koje niste očekivali. U ljubavi, prijatelj želi da vam poveri nešto što menja dinamiku vašeg odnosa. Stomak i probava zahtevaju pažnju.

LAV

Dnevni horoskop za 28. februar 2026. godine stavlja vas u situaciju gde vas neko izaziva na javnom sastanku, morate da zadržite kontrolu. Na poslu, neočekivani posetilac menja dinamiku vašeg projekta. Ljubav se pokreće kroz spontanu poruku ili kompliment koji izaziva flert. Dobro se osećate.

DEVICA

Danas otkrivate propust u računu ili ugovoru, ali niko nije primetio osim vas. Na poslu se pojavljuje kolega sa skrivenim planom, pa pažljivo procenite situaciju. U ljubavi, partner primećuje vašu koncentraciju i testira vašu reakciju. Mala zavrzlama jača vezu. Moguća nesanica.

VAGA

Dnevni horoskop za 28. februar 2026. godine kaže da ste u centru poslovne zavrzlame gde morate da birate između dve strane u konfliktu. Na poslu, tajna informacija dolazi do vas i može da promeni raspored. U ljubavi, partner donosi neočekivane vesti koje menjaju planove za izlazak. Moguće je blago nadraženo grlo.

ŠKORPIJA

Otkrićete skriveni konflikt između kolega ili komšija, a vaša diskrecija je ključna. Na poslu, neplanirani zadatak otkriva da neko krije relevantnu informaciju. U ljubavi, strast se pojačava kroz nepredvidive sitne gestove i poglede. Prijaće vam fizička aktivnost.

STRELAC

Neočekivani susret na putu ili u kafiću donosi zanimljiv razgovor. Na poslu dolazi kratkoročna prilika koja deluje jednostavno, ali skriva komplikaciju. U ljubavi, humor i šarm pomažu da razotkrijete male tajne i nesporazume. Zdravlje je dobro.

JARAC

Danas vas testira situacija na poslu gde morate brzo da procenite čiji je predlog najbolji - rizik ili sigurnost? Neočekivani savet od mentora menja tok događaja. U ljubavi, partner traži iskren odgovor na pitanje koje vas iznenađuje. Kolena i zglobovi zahtevaju pažnju.

VODOLIJA

Neočekivani poziv ili mejl donosi priliku da učestvujete u događaju za koji niste znali. Na poslu vaša ideja dobija neočekivanu podršku, ali sa skrivenim zahtevima. U ljubavi, spontani susret sa nekim iz prošlosti budi radoznalost. Umor se javlja, slušajte telo.

RIBE

Dnevni horoskop za 28. februar 2026. godine donosi situaciju koja traži da donesete emotivnu odluku bez dovoljno informacija. Na poslu se javlja zadatak sa skrivenim benefitom, pa pažljivo procenite. U ljubavi, iskren razgovor otkriva tajnu koja menja dinamiku odnosa. Promena vremena može da utiče na energiju.

