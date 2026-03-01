Sreća prati samo 3 znaka cele naredne nedelje, najlepši snovi konačno se ostvaruju

Lav, Jarac i Rak imaju posebnu inspiraciju za novi početak od 2. do 8. marta 2026. Dobra sreća konačno se vratila.

Dobra sreća prati ova 3 znaka od 2. do 8. marta 2026. Iako je Merkur i dalje retrogradan u Ribama do 20. marta, njegov Kazimi se javlja 7. marta. Tokom ovog perioda, sreća je u punom zamahu.

Merkur Kazimi se opisuje kao trenutak kada planeta komunikacije putuje u srce Sunca, započinjući novi ciklus. To znači da od 7. do 20. marta prestajete da se bavite izazovnim stvarima iz prošlosti i konačno počinjete da se krećete napred. Iskoristite ovo vreme za istraživanje i planiranje kako biste, kada Merkur bude u direktnoj staciji, bili spremni da zgrabite ono što vam je predodređeno.

U danima koji dolaze, dok se pomračenje Meseca u Devici dešava 5. marta, oseća se sudbina. Iako je pun Mesec poznat po završecima, više se radi o procesu. Ništa u životu se jednostavno ne završava punim Mesecom. Umesto toga, on evoluira.

1. Rak – imate veličanstvenu drugu šansu

Obratite pažnju na ono što dolazi u vaš život. Za vas, Ribe upravljaju novim počecima i obiljem. Ovo je oblast vašeg života koja se poslednjih godina osećala ograničeno ili teško zbog kretanja Saturna i Neptuna kroz ovaj vodeni znak. Međutim, sada kada su Saturn i Neptun otišli, videćete da tempo vaših snova i života počinje da se ubrzava.

Budite svesni šta se javlja sa Merkurom Kazimijem u Ribama u subotu, 7. marta. To donosi i nove mogućnosti i drugu šansu za nešto što nije uspelo u prošlosti. Kako se Merkur Kazimi javlja, takođe imate moć Marsa dok ulazi u Ribe 2. marta.

Merkur Kazimi predstavlja potpuno novi ciklus sreće u vašem životu u obliku ponuda i prilika. Energija Marsa vam omogućava da kažete da i iskoristite ono što vam dolazi u život. Znajte da su sva kašnjenja koja ste doživeli bila deo božanskog plana. Vaša dobra sreća je konačno stigla.

2. Jarac – sreća je na vašoj strani

U četvrtak, 5. marta, pun Mesec i pomračenje Meseca u Devici se pojavljuju. Ova energija predstavlja važan emocionalni pomak i svest o tome kuda želite da odvedete svoj život i kako se osećate.

Pun Mesec donosi temu ili događaj u vašem životu, ali samo da biste mogli da odlučite kako želite da napredujete. Istovremeno, pomračenje Meseca donosi promenu ili neočekivani pomak u pravcu u kom želite da odvedete svoj život. Ova energija nije nužno vezana za ono što se dešava oko vas, već u vama.

Pun Mesec u Devici povezuje se sa dvostrukim mladim Mesecima u ovom zemljanom znaku koji su se dogodili 2025. godine. Nešto neverovatno je počelo u vašem životu otprilike u to vreme, ali je trebalo više vremena da se zaista ukoreni. Sada, kada se dešavaju pun Mesec i pomračenje Meseca, ovo je vaša šansa da proverite svoj napredak i dozvolite sebi da svoj život usmerite u novom i uzbudljivom pravcu. Sreća je na vašoj strani.

3. Lav – imate inspiraciju za novi početak

Budite iskreni u vezi sa tim kako da ostvarite svoje snove. Dobra sreća je na vašem putu. Neptun je nedavno ušao u Ovna zajedno sa Saturnom. Ovo vam omogućava da lako iskoristite energiju sreće i iskoristite je da ostvarite svoje snove.

Dok vas Neptun inspiriše da sanjate, Saturn zahteva da uložite trud u život koji želite. Prekretnica se dešava kada Venera bude u konjunkciji sa Saturnom u Ovnu u nedelju, 8. marta. Ovo srećno poravnanje vam donosi novi početak.

Venera u konjunkciji sa Saturnom u Ovnu spaja energiju ove dve planete. Venera je sve u vezi sa lepotom i obiljem, dok vam Saturn pomaže da manifestujete ono što želite. Uverite se da ne odbacujete ideju zbog truda koji će biti potreban ili da odustajete od sebe pre nego što ste uopšte počeli. Ovaj tranzit vas osnažuje, ali morate biti iskreni u vezi sa onim što želite da stvorite u svom životu.

Autor: S.M.