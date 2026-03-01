Vodolijama jedna poruka popravlja dan, Ovan je u riziku od povreda, a evo šta čeka vaš znak

Pročitajte dnevni horoskop za 1. mart 2026. godine!

Dnevni horoskop za 1. mart 2026. godine, evo šta vam zvezde kažu kada su u pitanju ljubav, posao i zdravlje!

OVAN

Dnevni horoskop za 1. mart 2026. godine donosi vam neočekivanu sitnicu koja će vam popraviti raspoloženje, možda neki mali novčani dobitak ili zaboravljena poruka prijatelja. Na poslu, kolega će vas pohvaliti zbog nečega što ste radili u prošloj nedelji. Obratite pažnju na stopala, moguće su sitne povrede.

BIK

Danas vas očekuje trenutak iznenadne radosti, partner ili prijatelj može vas da iznenadi pozitivnim vestima o imovini. Na poslu se pojavljuje prilika za dodatnu zaradu, iskoristite je. Povedite računa o ishrani, ali dozvolite sebi i mali desert.

BLIZANCI

Zvezde vam savetuju da obratite pažnju na sitne zavrzlame koje danas mogu da postanu smešne situacije, izgubljeni dokument ili pogrešan mejl. U ljubavi, očekuje vas poruka koja će vas razveseliti. Veče provedite sa knjigom ili omiljenim serijalom, opustite mozak.

RAK

Danas emocije idu u mirnom ritmu, partner ili prijatelj deli neku lepu uspomenu koja vas razveseljava. Na poslu dobijate priznanje za detalje koje ste uredno obavili. Obratite pažnju na leđa i držanje, posebno ako dugo sedite.

LAV

Dnevni horoskop za 1. mart 2026. godine stavlja vas u centar pažnje, neko će vam nenamerno ulepšati dan komplimentom ili osmehom. Na poslu ćete imati jednostavno rešenje za problem koji ste mislili da je komplikovan. U ljubavi, spontan poziv ili poruka donosi smeh. Zdravlje je dobro.

DEVICA

Danas vam se smeši ljubavna energija, neočekivano udvaranje ili pažnja partnera. Na poslu situacija je predvidiva, ali prijatna, uz podršku kolega. Pazite na saobraćaj, sitni problemi mogu da nastanu ako niste koncentrisani.

VAGA

Dnevni horoskop za 1. mart 2026. godine donosi vam pregršt lepih momenata sa prijateljima ili porodicom. Stari poznanik može da vas iznenadi porukom ili pozivom, dobićete nove korisne informacije. Obratite pažnju na ishranu, čuvajte se prejedanja.

ŠKORPIJA

Početak dana donosi vam prijatne sitnice, možda zaboravljeni poklon ili pohvalu od nadređenog. Na poslu je sve po planu, bez napetosti. U ljubavi, partner donosi problem koji može da pokrene sukob. Pažljivo birajte reči. Moguća nesanica.

STRELAC

Danas se osvrnite oko sebe. Neko koga ste zapostavili, može da vam pruži lep gest pažnje. Na poslu vas očekuje manja sitnica koja rešava problem bez stresa. U ljubavi, neočekivana poruka ili susret donosi radost. Dobro se oećate.

JARAC

Posao teče glatko, bez pritiska i iznenadnih prepreka. Neočekivani savet kolege ili prijatelja olakšava završavanje obaveza. U ljubavi, partner ili simpatija želi da zna na čemu ste. Budite iskreni. Pojačajte unos vitamina.

VODOLIJA

Danas dobijate pozitivnu poruku ili poziv koji će vam ulepšati dan. Na poslu ide sve po planu, ali obratite pažnju na rokove koji su kratki. U ljubavi, spontani susret sa partnerom ili osobom koja vam se dopada donosi osmeh i dobro raspoloženje. Zdravlje je dobro.

RIBE

Dnevni horoskop za 1. mart 2026. godine savetuje da obratite pažnju na sitne prilike - pohvale, male nagrade ili znakove pažnje partnera. Na poslu zadaci teku glatko i donose osećaj zadovoljstva. Veče provedite u opuštanju ili kreativnoj aktivnosti koja vas inspiriše.

Autor: S.M.