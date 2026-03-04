Njima je najteže da nađu zajednički jezik: Ribe i horoskopski znakovi s kojima najteže funkcionišu!

Osetljive i empatične Ribe ponekad nailaze na znakove sa kojim nisu u istom ritmu.

Ribe su sanjarski i emotivni znak, vođene intuicijom i osećanjima. Njihova priroda traži razumevanje, strpljenje i nežnu komunikaciju. Kada se sretnu sa nekim ko je direktan, praktičan ili neosetljiv na emocije, može nastati trenje. Neki znakovi prosto ne leže Ribama, a suprotstavljene energije često vode do frustracije i nesporazuma.

Blizanci su često znak koji izaziva napetost kod Riba. Brzi, površni i promjenljivi, Blizanci funkcionišu logikom i pričom, dok Ribe traže emotivnu dubinu i povezivanje na nivou osećanja. Ribe se mogu osećati neshvaćeno, dok Blizanci ponekad doživljavaju Ribe kao preosetljive ili previše komplikovane

Lav može biti još jedan izazov. Ribe su nežne i intuitivne, dok Lav voli da dominira i traži pažnju. Ribe ponekad povlače energiju, dok Lav očekuje da bude centar pažnje. To vodi do sukoba temperamenta i različitog pristupa životu – dok jedan traži strast i priznanje, drugi želi mir i suptilnost.

Sa Devicom, Ribe često ulaze u tenziju zbog različitih prioriteta. Devica je praktična, analitična i kritična, dok Ribe funkcionišu kroz osećanja i intuiciju. Konstruktivna kritika može se kod Riba lako protumačiti kao napad, a perfekcionizam Device može gušiti slobodu i maštovitost Riba.

Iako svaka veza ili prijateljstvo može funkcionisati uz razumevanje, Ribe se najbolje osećaju sa znakovima koji mogu pratiti njihov emocionalni ritam. Sa Blizancima, Lavom ili Devicom, Ribe često moraju da prilagođavaju osećanja i energiju, što može biti izazovno, ali i prilika za lični rast – pod uslovom da obe strane ulože trud.

Autor: S.Paunović