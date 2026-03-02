PAZITE SE OVIH LJUDI NA POSLU: Oni su najveće 'šlihtare' u horoskopu – Da li se i vaš kolega ovako ulizuje šefu?

U svakoj firmi postoji barem jedna osoba koja se savršeno snalaži u blizini nadređenih. Uvek zna kada treba pohvaliti šefovu odluku, prva se javlja za dodatni zadatak i nikada ne zaboravlja da pošalje „samo kratak mejl“ sa komplimentom.

Da li je reč o čistoj ambiciji, instinktu za preživljavanje u korporativnoj džungli ili nečemu što je zapisano u zvezdama? Astrologija kaže da ovi znakovi imaju prirodni talenat za ulizivanje – ili, kako oni vole da kažu, „strateško građenje odnosa“.

Lav: Kralj laskanja

Lav se ne ulizuje potajno. On to radi otvoreno, glasno i sa širokim osmehom. Ako smatra da je šef kompetentan, Lav će to svima staviti do znanja. Ako ne misli tako – i dalje će ga hvaliti, ali iz čistog pragmatizma. Lav voli autoritete i hijerarhiju, pogotovo ako se nada da će jednog dana i sam biti na vrhu. Komplimenti su mu prirodni alat za uspeh.

Vaga: Diplomatija ili šlihtanje?

Vaga sebe ne vidi kao ulizicu, već kao diplomatu. Njoj je važno da su odnosi uglađeni, a atmosfera u kancelariji prijatna. Šefa će često braniti pred kolegama, ublažavati njegove grube izjave i tražiti opravdanja za loše odluke. Iako se drugima to čini kao šlihtanje, Vaga to doživljava kao održavanje ravnoteže i sopstvene pozicije.

Jarac: Hladna strategija

Kod Jarca nema emocija, samo čista strategija. Ako proceni da mu se isplati da bude „desna ruka“ šefu, učiniće to bez oklevanja. Njegove pohvale su odmerene, a lojalnost naglašena u pravom trenutku. Jarac se ne ulizuje da bi se svideo, već da bi napredovao na društvenoj lestvici. I po pravilu, uvek stigne do cilja.

Rak: „Porodična“ taktika

Rak se ulizuje na suptilan način. On će brinuti o šefu, pitati ga kako je, setiti se rođendana njegove dece i primetiti kada ima loš dan. Njegova taktika se temelji na emocionalnoj bliskosti. Šef uz Raka često ima utisak da ima „svog čoveka“ od poverenja, što Rak vrlo vešto koristi za svoju sigurnost.

Blizanci: Majstori prilagođavanja

Blizanci su majstori komunikacije i brzo provale kakav tip komplimenta „prolazi“ kod kog šefa. Sa jednim će biti duhoviti, sa drugim ozbiljni, a sa trećim gotovo prijatelji. Njihovo šlihtanje je toliko šarmantno da ga je teško provaliti – dok ne primetite da identičnu priču pričaju svakome ko je na višoj poziciji od njih.

Autor: D.S.