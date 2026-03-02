Horoskopski znakovi koji su najopasniji kad su gladni: Jedan postaje prava zver, a drugi vas uništi bez reči!

Svi znamo onaj osećaj kad glad ne pogađa samo stomak, nego i živce. Neki ljudi tada postanu tiši, neki nervozniji, a neki… jednostavno opasni po okolinu. Astrologija, naravno, ima objašnjenje i za to.

Naime, određeni horoskopski znakovi mnogo teže podnose glad i u takvim trenucima pokazuju svoju najneprijatniju stranu.

Ako ne želite verbalni obračun, pasivno-agresivne komentare ili hladni bes, možda je pametno da im u tim trenucima prvo ponudite nešto da pojedu.

OVAN: Eksplozija bez kontrole

Kad je Ovan gladan, nema vremena za strpljenje ni diplomatske razgovore. Njegova prirodna impulsivnost tada dolazi do punog izražaja. Gladnom Ovnu sve ide presporo, svi su iritantni i svaka sitnica može postati razlog za konflikt. Njegov bes obično je kratak, ali intenzivan – poput eksplozije koja prestaje čim se pojavi hrana.

Savet: Nahranite ga pre nego što progovori!

LAV: Dramatična zver

Lav teško podnosi osećaj da mu nešto uskraćuje zadovoljstvo, a glad to svakako jeste. Kad je gladan, Lav postaje dramatičan, razdražljiv i uveren da ga svet namerno sabotira. Očekuje da neko primeti njegovu patnju i reši problem, po mogućnosti odmah. Ako se to ne dogodi, sledi ledena tišina ili teatralni prigovori.

ŠKORPIJA: Suptilni otrov

Gladna Škorpija možda neće vikati, ali će postati emocionalno opasna. Njena tišina tada nije mir, nego priprema za suptilne ubode. Sarkazam, hladni pogledi i pasivno-agresivne primedbe znak su da joj nivo šećera u krvi opasno pada. Škorpija pamti ko ju je u tom stanju ignorisao, pa je pametno reagovati na vreme.

JARAC: Kruta diktatura

Jarac je inače disciplinovan i samokontrolisan, ali glad mu polako troši živce. Kad je gladan, postaje krut, kritičan i emocionalno nedostupan. Sve mu smeta, svi su neorganizovani i niko ništa ne radi kako treba. Iako neće otvoreno pokazati bes, atmosfera oko gladnog Jarca postaje teška i napeta.

BLIZANCI: Haotični uragan

Gladni Blizanci su haotični. Njihove misli postaju raspršene, komunikacija agresivnija, a humor – ako ga ima – poprima oštru notu. U jednom trenutku mogu biti nervozni, u drugom preglasni, a u trećem potpuno nezainteresovani za sve oko sebe. Hrana ih brzo vraća u ravnotežu, ali dok se to ne dogodi, njihova promenljiva energija može iscrpeti celo društvo.

Autor: D.S.