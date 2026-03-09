Astrolozi upozoravaju: Ovaj horoskopski znak će u martu pratiti niz pehova, maleri im neće dati mira

Mart donosi niz prepreka jednom horoskopskom znaku, pa mnogi već odbrojavaju dane do aprila i nadaju se da će tada konačno doći mirniji period.

Iako mart za mnoge predstavlja početak novih planova i promena, za jedan horoskopski znak ovaj mesec je posebno zahtevan. Umesto napretka, suočavaju se sa stresom, nesigurnošću i osećajem da se problemi samo gomilaju.

Prema astrološkim tumačenjima, Device su znak koji tokom marta može imati utisak da ništa ne ide kako treba. Ovaj period za njih donosi više obaveza, neplanirane situacije i niz sitnih prepreka koje dodatno pojačavaju napetost.

Device su poznate po tome što vole red, jasne planove i kontrolu nad situacijama. Kada stvari počnu da se odvijaju nepredvidivo, to kod njih može izazvati dodatnu nervozu i osećaj pritiska.

Na poslovnom planu moguće su promene u planovima, dodatni zadaci ili situacije u kojima će morati da ispravljaju tuđe greške. Upravo zbog svoje odgovornosti, Device često preuzimaju više obaveza nego što bi trebalo, pa se lako mogu naći u ulozi osobe koja mora da rešava probleme drugih.

Ni privatni odnosi tokom ovog perioda neće uvek biti jednostavni. Mogući su nesporazumi sa bliskim ljudima, naročito ako Device pokušavaju da analiziraju svaku situaciju ili žele da sve drže pod kontrolom. Sitnice koje ranije ne bi bile problem sada mogu izazvati dodatnu napetost.

Ipak, astrolozi ističu da ovaj period nije trajan. Kako se mart bude približavao kraju, mnoge situacije će početi da se smiruju. Device će ponovo osetiti stabilnost i lakše će pronaći ritam koji im odgovara.

Zato mnogi pripadnici ovog znaka već sada gledaju ka aprilu, nadajući se mirnijem i stabilnijem periodu koji će doneti više ravnoteže u svakodnevnom životu.

Autor: Marija Radić