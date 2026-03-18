DNEVNI HOROSKOP: Blizanci nižu uspehe na poslu, Lavovi uživaju u fizičkoj aktivnosti, a Device...

Dnevni horoskop za 18. mart. Detaljna astrološka prognoza za sve pripadnike Zodijaka. Evo šta zvezde predviđaju ove srede horoskopskim znacima.

OVAN

Nestrpljivi ste, do poslovnog cilja želite da stignete prečicom, ali takvi pokušaji ne daju rezultate. Emocije su vam stabilne. Zadovoljni ste ljubavnim odnosom i trudite se da što više vremena provedete s voljenom osobom. Skloni ste povredama.

BIK



Ukoliko vas očekuje odlazak na ročište, bićete uspešni i zadovoljni. Generalno, poslovna situacija vam je povoljna. Odnos s bračnim partnerom je zadovoljavajući. Trudite se da očuvate bliskost. Zdravlje je stabilno.

BLIZANCI



Posao vam ide od ruke. Na poslovnom sastanku za koji ste se ozbiljno pripremali postižete uspeh. Zadovoljni ste emotivnom sferom. Veza se postepeno i uspešno razvija. Skloni ste povredama ruku i nogu.

RAK



Potraga za poslom konačno daje rezultate. Dobijate novu poslovnu ponudu, koju sa zadovoljstvom prihvatate. Komunikacija s bračnim partnerom nije harmonična. Zdravstveno stanje je stabilno.

LAV



Generalno ste zadovoljni razvojem poslovne situacije. Prisutni su neki sitni problemi i manje nerviranje, ali to prevazilazite. Odličan je dan za novo poznanstvo s jednom inteligentnom osobom. Uživate u fizičkoj aktivnosti.

DEVICA



Očekuje vas nova poslovna ponuda. Ne deluje vam privlačno, tako da razmišljate da je odbijete. Bračni partner misli na vas i sprema vam iznenađenje. Pritisak je nestabilan. Neke poslovne obaveze odlažete da biste se odmorili.

VAGA

Nadređena osoba vas zove na sastanak u vezi s novim poslovnim projektom. Imate potpuno različito viđenje iste stvari. Pred vama je komunikacija s nekim ko živi u inostranstvu. Daljina vam deluje kao problem. Obratite pažnju na izbor hrane.

ŠKORPIJA

Vaše nezadovoljstvo saradnjom sa strancima eskalira. Ne dopada vam se što ne poštuju jasno formulisan dogovor. Zadovoljni ste odnosom s bračnim partnerom i smatrate ga stabilnim. Nervozni ste i skloni ispadanju iz takta.

STRELAC

Oblast inostranstva je odlično prikazana. Odlazite na kraći poslovni put i postižete uspeh. Odnos s partnerom je neharmoničan. Problem je što ste napeti i lako ispadate iz takta. Partner ne želi da se svađa. Zdravlje je solidno.

JARAC

Očekuje vas nerazumevanje s kolegama. Komunikacija je loša, tako da ne uspevate da se dogovorite o poslu. Imate utisak da bračni partner pokušava da dominira u odnosu i uspešno suzbijate njegove namere. Skloni ste povredama.

VODOLIJA

Sve stvari vezane za posao držite u tajnosti: finansije, planove, sastanke... Pred vama je novo poznanstvo koje se neće razviti u nešto više, jer ćete u startu dobiti utisak da vas druga strana ne razume. Mogućnost trovanja hranom.

RIBE

Na poslu nema značajnijih dešavanja. Sve se odvija po protokolu. Zaljubljeni ste i želite da što više vremena provedete s voljenom osobom. Insistirate na učestaloj komunikaciji i susretu. Zdravlje je odlično.

Autor: D.Bošković