Najnežniji znak Zodijaka krije i svoju mračnu stranu: Kada Ribe izgube balans, nastaje haos emocija.

Empatija i intuicija su njihova najveća snaga, ali u disbalansu upravo te osobine mogu postati njihov najveći problem.

Horoskopski znak Ribe važi za jedan od najosetljivijih i najintuitivnijih u celom Zodijaku. Kao poslednji znak, Ribe u sebi nose energiju svih prethodnih, što ih čini duboko empatičnim, produhovljenim i često misterioznim. Međutim, kada izgube unutrašnji balans, njihova nežna priroda može se pretvoriti u potpuni emocionalni haos.

U disbalansu, Ribe često gube granicu između svojih i tuđih emocija. Toliko upijaju energiju okoline da više ne mogu da razlikuju šta zaista osećaju. To može dovesti do preplavljenosti, anksioznosti i potrebe da se povuku iz sveta kako bi se zaštitile. Umesto da pomažu drugima, tada postaju iscrpljene i dezorijentisane.

Još jedna česta osobina Riba u disbalansu jeste bežanje od realnosti. Kada stvari postanu previše teške, sklone su idealizaciji, maštanju ili čak ignorisanju problema. U težim slučajevima, ovo može preći u autodestruktivne obrasce ponašanja, gde pokušavaju da pobegnu od emocija umesto da se sa njima suoče.

Takođe, Ribe mogu postati previše zavisne od drugih ljudi. Njihova potreba za povezanošću tada prelazi u žrtvovanje sopstvenih granica, što ih vodi u odnose u kojima daju mnogo više nego što dobijaju. Osećaj razočaranja i povređenosti tada postaje gotovo konstantan.

Dobra vest je da Ribe imaju neverovatnu sposobnost regeneracije. Kada nauče da postave granice, oslušnu sebe i prizemlje svoje emocije, vraćaju se u svoju najlepšu verziju – onu koja inspiriše, leči i razume svet na način na koji retko ko može. Upravo u tome leži njihova prava snaga.

Autor: S.Paunović