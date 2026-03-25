Sezona Ovna je počela: Zašto su ljudi rođeni u ovom znaku rođeni lideri!

Hrabrost, energija i neustrašiv duh – otkrivamo najbolje osobine koje Ovnove izdvajaju iz mase.

Ulaskom u znak Ovan 21. marta, simbolično započinje novi astrološki ciklus – vreme buđenja, pokreta i novih početaka. Ovaj vatreni znak poznat je po svojoj snažnoj energiji i neodoljivoj potrebi da uvek ide napred, bez obzira na prepreke. Kada Ovan nešto naumi, retko šta može da ga zaustavi.

Jedna od njihovih najistaknutijih osobina je hrabrost. Ovnove ne plaše izazovi, naprotiv – oni ih traže. Spremni su da preuzmu rizik i zakorače tamo gde se drugi ne usuđuju. Upravo zbog toga često prvi probijaju led, bilo u poslu, ljubavi ili životnim odlukama.

Pored toga, Ovnove krasi neverovatna energija i entuzijazam. Oni su ljudi koji pokreću druge, unose dinamiku u svako društvo i retko ostaju neprimećeni. Njihova spontanost i direktnost često osvajaju okolinu, jer sa njima nema nejasnoća – uvek znate na čemu ste.

Još jedna velika vrlina ovog znaka je iskrenost. Ovan ne voli igre i manipulacije – govori otvoreno, ponekad i previše direktno, ali uvek iz dobre namere. Njihova transparentnost može biti osvežavajuća u svetu u kojem se često igraju skrivene igre.

Ovnove odlikuje i snažan osećaj samopouzdanja. Oni veruju u sebe čak i kada drugi sumnjaju, što ih često vodi do uspeha. Njihova upornost i vera u sopstvene sposobnosti podsećaju nas koliko je važno biti hrabar, autentičan i spreman da se borimo za ono što želimo.

Autor: S.Paunović