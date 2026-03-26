Kako da naterate svaki horoskopski znak da se OTVORI

Iako nekada horoskopski znaci možda deluju povučeno, na ovaj način ćete ih naterati da vam se otvore.

Ovan

Ostanite nasamo sa njima.

Ovnovi su uvek politički korektni, pa ako želite da saznate šta zaista misle, moraćete da sačekate dok se gužva ne raziđe. Oni neće kritikovati nikoga niti javno iznositi nepopularno mišljenje, i nikada nećete zaista upoznati Ovna ako ste čuli samo njihove odobrene fraze. Oni su izuzetno kompleksne i odane osobe, i neće vam se otvoriti dok ne osete jasnu povezanost između vas dvoje.

Bik

Dokažite da imate ukusa.

Bik nikada neće razgovarati o poslu sa nekim ko ne poznaje zanat, a to uključuje i razgovor o njima samima. Morate pokazati da imate više od trunke kredibiliteta u oblasti koja ih zanima. Dokažite da ste uradili svoj domaći zadatak. Pokažite svoju sposobnost da oblikujete i jasno izrazite sopstvena mišljenja. Ne postoji ništa što mrze više od lenjosti ponavljanja puke kratke izjave bez razumevanja konteksta. Dozvolite im da čuju vaš snažan stav.

Blizanci

Upornost.

Blizanci su zauzeti; to se ne može zaobići. Ako zaista želite da ih upoznate, nekoliko dana dopisivanja neće biti dovoljno. Oni će biti na poslu, sa prijateljima i porodicom, vredno radeći na svom dodatnom poslu. Samo zato što ste novi u njihovom životu ne znači da imate pravo na njihovu stalnu pažnju. Planirajte unapred i nastavite da im se približavate, jedan razgovor po jedan. Uložite trud.

Rak

Pažljivo slušanje.

Sećate li se poslednje neobične naučno-fantastične/ubistvo/misterija serije koju ste gledali? Kako se svaki mali detalj povezuje sa većom pričom i razotkrivanjem? Upravo tako se opisuje kako naterati Raka da se otvori. Morate obratiti veliku pažnju na tragove koje vam daju, i nema mogućnosti vraćanja unazad niti titlova. Praćenje je vaša jedina opcija. Povezivanje činjenica i postavljanje sopstvenih pitanja. Oni će nagraditi vašu posvećenost tako što će zadovoljiti vašu radoznalost.

Lav

Dajte im mikrofon.

Šalu na stranu, Lavovima je samo potrebna publika. Naravno, možda će u početku imati malo treme, ali sve što zaista žele jeste da znaju da neko želi da ih sluša. To je ono o čemu su sanjali i što su čekali još od mladosti. Malo ih ohrabrite i dajte im do znanja koliko ste oduševljeni da čujete šta imaju da kažu. Pružiće vam bis bez da morate da molite.

Devica

Zadirkujte ih.

Ne želim ni na koji način da podržim omalovažavanje, ali morate pokazati Devici da vas ne zastrašuje, inače se nikada nećete izdvojiti iz njihove publike. Oni imaju urođenu mudrost koja se ispoljava kroz „tvrdu ljubav“ za koju ljudi čekaju u redu. Ako možete da se malo našalite na račun važnosti koju im to daje, probićete njihov oklop i razdvojiti čoveka od mita.

Vaga

Podignite nivo teme razgovora.

Vaga neće ulaziti u dubinu sa vama ako razgovarate o bilo čemu površnom. Tajlor Svift, sport i vreme nemaju mesta u razgovoru. Vaš je zadatak da pokažete da ste sposobni za složeno, emocionalno inteligentno i intelektualno razmišljanje. Imenujte igru, i Vaga je spremna da sedne preko puta vas i igra. Neće vam popuštati kada shvati da ste u njihovoj kategoriji.

Škorpija

Iskrenost.

Biće potrebno vreme i doslednost sa vaše strane, ali da biste naterali Škorpiju da se otvori, morate, morate, morate im dokazati da govorite istinu. Oni imaju duboko razumevanje emocija, što čini mehanizme manipulacije suviše očiglednim za njih. Oni znaju kako drugi iskorišćavaju situacije pokazujući lažno interesovanje. Zato jednostavno ispunite ono što kažete. Njihovo poverenje mora biti zasluženo pre nego što možete da uživate u njemu.

Strelac

Naterajte ih da vas ogledaju.

Strelac voli da se izdvoji u ćošak zabave sa nekim koga doživljava kao stidljivog ili tihog i da sazna sve o njemu. To je njihova prilika da igraju ulogu voditelja intervjua. Ali lepa stvar kod njih je to što, kada ogolite svoju dušu, nikada vas neće ostaviti da u tome budete sami. Za svaku tajnu koju im kažete, oni će otkriti nešto o sebi kako biste osećali da ste u dobrom društvu.

Jarac

Pokažite integritet.

Jarčevi moraju da vide da niste kancelarijski tračar. Čuvajte ono što je rečeno između vas kao poverljivo i nemojte odmah otići i pričati o njima iza njihovih leđa čim vam otkriju nešto sočno. Oni znaju da se vesti brzo šire u malim krugovima i ne veruju u neprestano ogovaranje, bez obzira koliko su frustrirani. To ne izgleda dobro ni za koga, i oni se ponose time što se uzdižu iznad sitničavosti.

Vodolija

Slušajte njihovu priču.

Prirodno je želeti da znate sve o Vodoliji. Oni su intrigantne osobe. Ali način da ih „otvorite“ jeste da im dopustite da rade ono što rade. Oni uvek rade na nekom projektu ili za neki cilj, i vi jednostavno treba da slušate o čemu žele da pričaju. Uvek postoji veza između onoga što rade i toga ko su u svojoj suštini. Vi samo treba da pratite nit.

Ribe

Prekinite njihovo sanjarenje.

Jedini način da upoznate Ribe jeste da im „otmete“ pažnju. Pokažite da vidite da su duboko u zanosu dok gledaju kroz prozor, i pitajte ih o čemu razmišljaju jer očigledno ne razmišljaju o okruženju ili vremenu. Oni zadržavaju svoje ideje za sebe jer pretpostavljaju da većina sveta nije usklađena sa razmerama onoga što njihov mentalni svet nudi. Sve što treba da uradite jeste da kupite kartu.

Autor: S.M.