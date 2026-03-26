AKTUELNO

Horoskop

Ovan preuzima kormilo: Koji horoskopski znakovi najbolje klikću sa Ovnovima!

Izvor: Pink.rs, Foto: AI generisana fotografija/Canva AI/Canva Teams/Pink Media Group ||

Strastveni, energični i direktni – otkrivamo sa kim Ovnovi imaju najjaču povezanost u ljubavi i prijateljstvu.

Ulaskom Sunca u Ovna, energija akcije, samopouzdanja i strasti postaje dominantna. Ovnovi su poznati po svojoj odlučnosti, iskrenosti i entuzijazmu, ali i po tome što vole izazove i često idu direktno ka cilju. U partnerstvima i prijateljstvima traže iskrenost, spontanost i ljude koji ne boje se da prate njihov tempo.

Foto: Pixabay.com

Najbolje podudaranje: Lav i Strelac

Ovnovi prirodno klikću sa Lavovima, jer oba znaka vole dinamiku, strast i avanturu. Njihova veza je često puna energije i uzbuđenja, a zajednički život ili prijateljstvo donosi zabavu i inspiraciju. Takođe, sa Strelcem, Ovnovi dele avanturistički duh i ljubav prema slobodi, što rezultira odnosom koji je uzbudljiv i otvoren za nove doživljaje.

Snažna harmonija sa Blizancima i Vodolijom

Blizanci unose radoznalost i komunikaciju u život Ovna, dok Ovan donosi odlučnost i akciju, što ovu kombinaciju čini dinamičnom i stimulativnom. Sa Vodolijom, Ovnovi dele nezavisnost i kreativnost, a njihove interakcije često dovode do uzbudljivih projekata i novih ideja.

Oprez sa zemljanim i vodenim znacima

Iako Ovnovi mogu učiti od Bika, Device ili Raka, ove kombinacije zahtevaju kompromis. Ovnovi vole brzinu i avanturu, dok zemljani i vodeni znakovi teže stabilnosti i sigurnosti, pa je potrebna svest i fleksibilnost kako bi odnos bio harmoničan.

Sezona Ovnova podseća nas da je strast, inicijativa i hrabrost ključ za postizanje ciljeva. Ko god da je vaš horoskopski znak, sada je idealno vreme da unesete akciju i entuzijazam u sve odnose i projekte – baš kao pravi Ovan.

Autor: S.Paunović

#Astrologija

#Horoskop

#Ovan

#zodijak

