Sve će im ići od ruke: Za 3 znaka počinje zlatni period, stižu pare i uspeh

U narednom periodu Lavovi, Strelčevi i Device mogu da očekuju znatno povoljniju energiju nego inače, kao da im se okolnosti same otvaraju, a stvari dolaze na svoje mesto bez prevelikog napora.

Dok će neki i dalje prolaziti kroz izazove i neizvesnosti, tri znaka ulaze u fazu u kojoj im se otvaraju lakše prilike, bolja komunikacija i veća šansa za ostvarenje ličnih ciljeva.

Lav

Lavovi izlaze iz perioda u kojem je bilo potrebno dosta strpljenja i samokontrole. Sada počinje faza u kojoj se trud iz prethodnog vremena polako isplaćuje.

Rezultati rada postaju vidljiviji, a raste i lično samopouzdanje.

Biće primećeni u svom okruženju, kako poslovno tako i privatno, i mogu očekivati veću podršku drugih ljudi. Ovo je dobar trenutak za nove ideje, pokretanje projekata i odluke koje su ranije odlagali.

Devica

Device će u ovom periodu imati priliku da sve više stvari dovedu u red. Njihova organizovanost i praktičan pristup sada dolaze do izražaja, pa će uspešno rešavati obaveze koje su se gomilale.

Fokus će biti na stabilizaciji svakodnevice i rešavanju praktičnih problema, ali i na poboljšanju odnosa sa drugima. Komunikacija im ide lakše nego obično, što ovaj period čini pogodnim za dogovore, pregovore i planiranje budućnosti.

Strelac

Strelčeve očekuje dinamičan i optimističan period, sa više spontanih prilika i neočekivanih obrta. Mogu se pojaviti nove ponude, kontakti ili situacije koje ih podstiču da izađu iz rutine.

Njihova potreba za slobodom i promenom sada može doneti dobre rezultate, posebno ako se odluče na rizik ili novi pravac. Ključno je da ne ostaju u zoni komfora i da prihvate prilike koje im dolaze.

Autor: Marija Radić