Da li je vaš horoskopski znak rođen pod SREĆNOM ZVEZDOM?

Ovan

Iako je Ovnov vladajući planet Mars, koji je bog rata, to ne znači oni provode svoj život u borbi. Zapravo, ljudi u znaku Ovna su predodređeni da osvoje svaku bitku. Oni su pametni, motivisani i artikulirani, te čine da je njihova sreća više odraz vaše snažne ličnosti nego što je to sreća koja im pristiže kao blagoslov zvezda.

Bik

Život kao da uvek ima neko iznenađenje koje ih čeka iza ugla. Iako se sigurno osećaju nesrećno, sama činjenica da su još uvek ovde, da su preživeli i nadvladali sve poteškoće koje im je život doneo, dokaz je da im ne treba sreća – samo mnogo razuma i snalažljivosti i tako će uspeti svladati sve životne izazove.



Blizanci

Blizanci nisu jedni od srećnika. Zapravo, njihov život je ispunjen beskrajnim izazovima i preprekama i zbog toga je sreća osećaj za kojim čeznu. Međutim, dobra vest je da ih njihova želja i strast prema znanju vode dalje od tačke na koju bi ih dovela sama sreća. Ko treba sreću kada imate tako žustar um?

Rak

To je jedan od retkih znakova koji je zaista blagosloven. Iako će njihov put uvek biti popločan izazovima, Rakovi imaju urođeni osećaj smera i vrednosti – koji ih, zahvaljujući njihovim srećnim zvezdama, uvek uspeva da usmeri u pravom smeru.

Lav

Oni su jako mudri i odlučni pa ne moraju da se brinu da li ih prati sreća ili ne. Njihov je život poput gline, a oni su vajari, spremni da oblikuju svoju sudbinu u sve šta žele. Zaboravite na deteline s četiri lista, Lavovi se nalaze na sedištu vozača i svojim sopstvenim naporima mogu dobiti šta žele.

Devica

Sreća je oduvek bila izvan dometa njihovog shvatanja i verovatno su navikli na taj osećaj razočaranja. Iako se može činiti nepošteno da je njihov život teži nego što je drugima, postoji razlog za njihov nedostatak sreće - Device imaju najjača ramena u Zodijaku. Vi ste ovde da biste doživeli poteškoće i naučili da se izborite s njima, a zatim pokazali svetu šta je potrebno da ih savladate. Na taj način, vi ste osoba od koje drugi uče i mnogi su srećni što vas poznaju.

Vaga

Nije tajna da su večni optimisti, a život često ide tačno onako kako Vage žele. Ako ste se ikad zapitali kako to da se uvek 'iskoprcate' kad imate loš dan, sve to ima veze s vašom percepcijom. Zahvaljujete svojoj vladajućoj planeti Veneri što smatrate da je čaša napola puna, zbog čega se osećate prilično srećno u svom životu.

Škorpija

Iako Škorpije imaju tendenciju primećivati negativne stvari u životu, istina je da su zapravo prilično srećne. Kada ulože čak i malo truda u ono što žele, život im to servira na tanjiru. Mnogi ne mogu upravljati ‘svojim brodom’ brzo i lako kao i oni i zato se mogu smatrati prilično srećnima.

Strelac

Čestitamo, ako ste Strelac onda ste jedan od najsrećnijih znakova u celom Zodijaku. Vaš vladar je Jupiter, planeta sreće – i zbog toga kao da vam se servira limunada ako se i dogodi da vam život donese limunove na vaš put. To ne znači da neće biti izazovnih vremena, ali to znači da nikada nećete ostati bez rešenja.

Jarac

Iako je njihov znak okarakterisiran kao vođa u Zodijaku i prvi se suočavaju s preprekama i teškoćama, a zatim ih uklanjaju za druge, shvatiće da su uvek u mogućnosti to učiniti s relativnom lakoćom. Sve dok su mentalno i emocionalno uključeni u sve što rade, imaće dovoljno sreće da dođu do svog cilja.

Vodolija

Vodolije su zaslužile veliki, topli zagrljaj – jer suočimo se s činjenicom, izvukli su kraći štapić kada je reč o sreći. Dok život nikada nije bio fer prema njima, oni su uvek uspevali zadržati glavu iznad vode, čak i kad im se činilo da bi se mogli utopiti od sve te nesreće koja im pristiže na put.

Ribe

Srećna planeta Jupiter je jednom vladala vašim znakom. Iako je Neptun, planeta inspiracije i psihičke sposobnosti aktualni vladar Riba, planeta Jupiter, kao dugo izgubljeni otac i dalje ima uticaj nad vama. To znači da niste samo srećni, već imate i dve planete koje vode vaš život prema sreći, prenosi atma.

Autor: S.M.