Stiže im totalni finansijski i emotivni raspad: Ova 2 znaka u aprilu će plivati u problemima

April donosi snažne preokrete na emotivnom i finansijskom planu za Blizance i Škorpije.

Ovo će biti period suočavanja sa realnošću koju su dugo odlagali. Iako svaka kriza nosi i priliku za novi početak, pred njima su izazovi koji će ih ozbiljno uzdrmati i naterati da preispitaju svoje odluke, odnose i navike.

Blizanci

Za Blizance april će biti veoma turbulentan kada je novac u pitanju. Neočekivani troškovi, loše procene ili nepromišljene investicije mogu dovesti do ozbiljnog finansijskog minusa. Istovremeno, u ljubavi dolazi do zahlađenja partner može izgubiti poverenje ili će se otvoriti stare nesuglasice koje više nije moguće ignorisati. Ako su u vezi koja već duže ne funkcioniše, ovo je mesec kada može doći do konačnog raskida.

Škorpija

Škorpije ulaze u april sa velikim očekivanjima, ali realnost će biti surova. Finansijski planovi se ruše, a novac će nestajati brže nego što dolazi. Posebno treba da paze na dugove i pozajmice. Na ljubavnom planu, strasti se pretvaraju u sukobe ljubomora, tajne ili neizrečene istine izlaze na površinu. Veze koje su građene na nestabilnim temeljima mogu doživeti potpuni krah.

Autor: Marija Radić