VIKEND HOROSKOP KOJI MENJA SVE: Ovnovi u naletu strasti, Škorpije pred sudbinskom odlukom – Pogledajte šta zvezde spremaju za 28. i 29. mart!

Prolećni vikend donosi buru emocija i neočekivane obrte! Dok jedni nezaustavljivo jure ka ciljevima, drugi će morati da „povuku ručnu“ i potraže mir.

Saznajte da li vam zvezde ove subote i nedelje donose romantični susret ili preko potreban odmor.

Ovan

- Posao: Iako su neradni dani, mozak vam radi „trista na sat“. Subota je rezervisana za genijalne ideje, ali nedelju obavezno ostavite za punjenje baterija.

- Ljubav: Strast pršti na sve strane! Ipak, pripazite da nestrpljenjem ne pokvarite trenutak. Slobodni Ovnovi? Spremite se za jedan potpuno spontani susret koji može sve da promeni.

- Zdravlje: Energija vam je na vrhuncu – trening ili duga šetnja su obavezni.

Bik

- Posao: Vreme je da „spustite slušalicu“. Ovaj vikend zahteva potpuni otklon od obaveza.

- Ljubav: Mirna luka. Uživaćete u stabilnosti i sitnicama koje život znače sa voljenom osobom.

- Zdravlje: Telo vam šalje jasan signal: potreban vam je duboki odmor i kvalitetan san.

Blizanci

- Posao: Ideje pljušte sa svih strana. Zapišite ih, ali ništa ne potpisujte i ne odlučujte pre ponedeljka.

- Ljubav: Vaš šarm je neodoljiv. Subota je stvorena za lud provod, a nedelja za duge, iskrene razgovore.

- Zdravlje: Mentalni umor je prisutan. Isključite notifikacije bar na par sati.

Rak

- Posao: Zaboravite na mejlove. Vikend posvetite isključivo porodici i svom miru.

- Ljubav: Emocije su pojačane do maksimuma. Partner želi više vaše pažnje – pružite mu je.

- Zdravlje: Osetljivi ste na stres, izbegavajte teške teme.

Lav

- Posao: Pravite velike planove u glavi, ali ostavite realizaciju za radnu nedelju.

- Ljubav: Centar ste pažnje i to vam godi. Zabava i druženje će vam povratiti sjaj u očima.

- Zdravlje: Energija je odlična, ali nemojte se preceniti i iscrpeti do kraja.

Devica

- Posao: Pokušajte da „ugasite“ analitički deo mozga. Svet neće propasti ako se malo opustite.

- Ljubav: Sigurnost i stabilnost su vam trenutno najvažniji, a zvezde vam upravo to i nude.

- Zdravlje: Digestivni sistem vam reaguje na nervozu – birajte laganu hranu.

Vaga

- Posao: Brige ostaju iza zatvorenih vrata kancelarije. Kreativnost će procvetati čim prestanete da forsirate rezultate.

- Ljubav: Romantika je u vazduhu! Očekuje vas atmosfera kao iz filma.

- Zdravlje: Pronađite balans između izlazaka i popodnevne dremke.

Škorpija

- Posao: Na pragu ste važne odluke. Zvezde savetuju - prespavajte još jednom, ne lomite preko kolena.

- Ljubav: Jedan dubok, možda i težak razgovor može iz korena da promeni vaš odnos. Na bolje.

- Zdravlje: Psihički premor je uzeo maha. Samoća i tišina će vam prijati.

Strelac

- Posao: Guši vas rutina i želite promenu. Vikend iskoristite da razmislite o novim pravcima.

- Ljubav: Humor i spontanost su vaši najjači aduti. Očekuju vas nezaboravni trenuci.

- Zdravlje: Snaga vas služi, ali usporite tempo da ne biste pregoreli.

Jarac

- Posao: Dugoročni planovi su vam u fokusu. Nedelju iskoristite za strategiju u tišini.

- Ljubav: Partner se oseća zapostavljeno. Vreme je da pokažete da vam je stalo.

- Zdravlje: Osećate ukočenost – lagano istezanje ili masaža bi vam spasili vikend.

Vodolija

- Posao: Blic-ideje koje vam padnu na pamet tokom vikenda mogu biti ključne za uspeh.

- Ljubav: Iskrenost iznad svega. Tražite slobodu, ali nemojte zaboraviti na tuđa osećanja.

Zdravlje: Mentalna iscrpljenost je vidljiva. Odmorite se od ekrana.

Ribe

- Posao: Intuicija vam je nikad jača. Poslušajte taj unutrašnji glas, retko kad greši.

- Ljubav: Nežnost i emocije vladaju vašim svetom ovog vikenda. Prepustite se.

- Zdravlje: Mir i meditacija su vam preko potrebni.

Autor: D.S.