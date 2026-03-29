OVI HOROSKOPSKI ZNAKOVI ĆE U APRILU IMATI SREĆE U LJUBAVI Neka se pripreme za leptiriće u stomaku

Astrolozi poručuju da sezona Ovna donosi sreću u ljubavi određenim znakovima.

Planete u aprilu donos etalas vatrene energije neophodan za napredak u romantičnom životu.

Astrolozi savetuju da preuzmete kontrolu nad svojim romantičnim životom i da idete za ljubavlju koju želite. Budite svesni šta radite za tim, jer imamo mlad Mesec u Ovnu 17. aprila. Uverite se da su vaši postupci zaista vezani za ljubav, a ne za ego.

U aprilu se određenim horoskopskim znakovima događa ljubav kakvu su oduvek želeli, poručuju astrolozi.

Ovan

Razmislite o tome koliko ste daleko stigli. Vaši odnosi počinju da se mnogo poboljšavaju nakon što pun Mesec u Vagi izađe 1. aprila.

U vreme ove lunacije, u vašem horoskopskom znaku biće četiri planete, što predstavlja važnu prekretnicu. Vaši odnosi imaju koristi od sve te energije, ali je važno pronaći ravnotežu između poštovanja vaših potreba i stvaranja prostora za potrebe vašeg partnera. Morate sami da odlučite o svojoj vezi ili da budete taj koji će preći u novo stanje isceljenja, zato se ne bojte da preduzmete akciju. Samo se pobrinite da je to za poboljšanje veze, a ne samo za vas same.

Pun Mesec takođe donosi šansu za jasnoću ako ste sami. Ova energija vam pomaže da razumete svrhu nedavne veze u vašem životu. Dobijate završetak bilo kakvog prošlog slomljenog srca. Razmislite o tome šta se dešava u vašem životu, uključujući i kako ste se osećali u oktobru 2025. Shvatite kuda vas ovaj pun Mesec treba da odvede. Sa toliko planetarne energije u vašem astrološkom znaku trenutno, vreme je da konačno izaberete sebe. Verujte da je prava osoba privučena vašim životom.

Vaga

Vreme je da razjasnite šta zaista želite, Vaga. Mlad Mesec u Ovnu izlazi 17. aprila, zajedno sa šest drugih planeta u ovom vatrenom znaku. Ovan vlada vašom kućom veza i romantike, tako da je ovo ključno vreme koje pomaže da vaši odnosi postanu mnogo bolji.

Ovo je mesec da se zaista fokusirate na ono što želite od svoje trenutne veze kako biste mogli da vidite istinu o tome šta se dešava. Ova energija vam pomaže da donesete važne odluke i fokusirate se na svoju vezu. Bilo koji izbor koji sada napravite je vaš, a ne onaj na koji ste prisiljeni.

Ako ste sami, verovatno ćete imati tajni sastanak sa nekim posebnim pre kraja meseca. Postoji aktivnost u vašoj kući zabavljanja i veza, što ih vodi ka tome da postanu mnogo bolji. Dakle, fokusiraćete se na pronalaženje svoje večne ljubavi. Privući ćete nove mogućnosti u svoj romantični život. Vi birate između potencijalnih partnera ili životnih puteva. Sa kim ste određuje šta ćete postići. Budite svesni svojih izbora, ali nemojte se ustručavati da težite ka onome ili kome želite.

Škorpija

Dozvolite sebi da pronađete mir, Škorpije. Vaši odnosi postaju mnogo bolji do kraja aprila jer prestajete da se fokusirate na postizanje određene prekretnice ili na stalno poboljšanje. Prošli ste kroz mnogo toga u svojoj vezi, posebno od 2018. godine kada je Uran prvi put ušao u Bika, tako da je važno da vežbate da budete zajedno i da se nosite sa stvarima kako se pojavljuju ovog meseca.

Sa Uranom koji će konačno preći u Blizance 25. aprila, dostižete tačku olakšanja. Kada Sunce uđe u Bika 19. aprila, videćete koliko se toga promenilo i biće vam lakše da spustite gard. Ne bojte se da uživate u svojoj vezi, jer je to prava svrha svega kroz šta ste prošli.

Ljubav je uvek moguća, bez obzira kroz šta ste prošli u prošlosti. Kada počne sezona Bika, ulazite u božansko vreme za upoznavanje nekoga novog. Ova energija pomaže da se vaša energija usmeri ka romantičnim stvarima. Primećeni ste kao neverovatna osoba kakva jeste. Sunce predstavlja akciju, pa ako više izlazite ili ste spremni da rizikujete novu ljubav, sezona Bika vam pomaže da zaista privučete nekoga sa kim možete izgraditi život.

Strelac

Promena nije uvek loša stvar, Strelče. Vi ste horoskopski znak kome je potrebna inspiracija i avantura u vašoj vezi, bez obzira koliko dugo ste zajedno. Želite da vam vaša veza pomogne da negujete život svojih snova, a ne da vas sprečava da ga živite. Kada Uran uđe u Blizance 25. aprila, ulazite u novo i uzbudljivo vreme kada vaša veza postaje mnogo bolja.

Venera takođe ulazi u Blizance 24. aprila, donoseći duboku romantičnu inspiraciju. Iskoristite ovu energiju da unesete novine u svoju trenutnu vezu. Isprobajte nove aktivnosti zajedno, razgovarajte o načinima da poboljšate svoju vezu ili dajte sebi šansu da se ponovo zaljubite. Možete nastaviti da rastete sa osobom koju volite, ali to je svestan izbor.

Pošto je Uran poznat kao veliki buditelj, iznenada menjate svoj tip ili ko vas privlači kada Uran uđe u Blizance 25. aprila. Privlači vas nova vrsta osobe ili veze koju nikada ne biste imali u prošlosti. Ova energija menja način na koji pristupate ljubavi i vezi koju želite. Počinjete da razumete šta zaista treba da obećate drugoj osobi zauvek.

Vodolije

Vodolije takođe imaju podršku planeta u aprilu 2026. Stvara se snažna romantičnu energiju u vašoj kući braka i posvećenosti.

Sigurni ste da je ova veza predodređena da postoji i da od sada postaje samo bolja. Delili ste lepe trenutke, zajedno rasli i vidite kako vas cene zbog onoga što jeste. Neka ovo bude vreme potvrde, posvećenosti i izgovaranja „da“ pravoj osobi.

Ako još niste pronašli onog pravog, još uvek postoji nada. Kada Venera i Uran stignu u Blizance, fokusirate se na to sa kim želite da delite svoj život. Neformalno zabavljanje gubi svoju privlačnost. Postajete svesni sa kim birate da provodite vreme. Ova energija menja način na koji definišete posvećenost i život koji želite da gradite zajedno. Pa ipak, upravo zbog ovih promena doživljavate veći rast u svom romantičnom životu. Uran ostaje u vašoj kući braka do 2032. godine, pomažući vam da ostvarite sve o čemu ste ikada sanjali, piše Your Tango.

Autor: Jovana Nerić