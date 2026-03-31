Stiže ružičasti pun Mesec u Vagi: 2. aprila se menja sudbina 4 horoskopska znaka

Pun Mesec (Pink full Moon), koji simbolizuje kraj jedne životne faze, očekuje nas u vazdušnom znaku Vage i imaće snažan uticaj na sve znakove, ali više na Vage, Jarčeve, Rakove i Ovnove.

Ružičasti pun Mesec u Vagi (12. stepen) je astrološki događaj koji je simbol kraja i tada nije dobro početi nešto novo.

Reševanje odnosa koji su bili napeti

Pun Mesec u Vagi donosi naglašenu potrebu za ravnotežom, mirom i rešavanjem odnosa koji su u prethodnom periodu bili napeti ili nejasni. Ovo je trenutak kada emocije izlaze na površinu, posebno u partnerskim i bliskim relacijama, pa ono što je potiskivano više ne može da se ignoriše.

Vaga traži sklad, ali pun Mesec često pokazuje gde tog sklada zapravo nema, pa mogu da se jave dileme, preispitivanja i važni razgovori.

Kulminacija

U ovom periodu dolazi do kulminacije svega što se tiče ljubavi, kompromisa i međuljudskih odnosa. Mnogi će osetiti potrebu da izglade konflikte, dok će drugi shvatiti da balans više nije moguć bez iskrenih promena.

Ključ ovog punog Meseca je u iskrenosti, diplomatiji i spremnosti da se vidi realna slika odnosa, bez idealizacije. Dejstvo punog Meseca ćemo osećati dve nedelje.

Ružičasti pun Mesec je dobio naziv prema biljci puzeći floks (moss pink), ružičastom divljem cvetu koji cveta rano u proleće i predstavlja obnovu. Simbolizuje ponovno rađanje, nove početke i buđenje prirode.

Autor: A.A.