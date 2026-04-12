Dnevni horoskop za 12. april: Rakovi se povlače u sebe, Vage su željne promena, a Device...

Poslednji dan u nedelji donosi brojne novine za sve znake horoskopa. Neki će baš danas dočekati promene kojima se dugo nadaju. Donosimo vam detaljan dnevni horoskop za 12. april za sve pripadnike Zodijaka.

Ovan

Danas osećate pojačanu potrebu da preuzmete inicijativu i pokrenete stvari koje su neko vreme stajale. Energija vam je jaka, ali pazite da ne budete previše nagli u komunikaciji. U ljubavi se otvara prostor za iskren razgovor koji može razjasniti nedoumice.

Bik

Fokusirani ste na stabilnost i sigurnost, posebno kada su finansije u pitanju. Moguće su dobre prilike za pametne odluke, ali ne žurite. U emotivnim odnosima prijaće vam mir i bliskost, bez previše drame.

Blizanci

Vaš um je danas posebno aktivan i radoznao. Komunikacija vam ide od ruke, pa je ovo dobar trenutak za dogovore i nove ideje. U ljubavi vas može iznenaditi nečija poruka ili gest.

Rak

Povlačite se malo u sebe kako biste sredili misli i emocije. Intuicija vam je naglašena i može vam pomoći da donesete važne odluke. U odnosima tražite sigurnost i razumevanje, pa budite otvoreni prema bliskim ljudima.

Lav

Društveni ste i željni pažnje, ali i spremni da je pružite drugima. Dan je dobar za susrete, planove i saradnje. U ljubavi se otvara prilika za zanimljivo poznanstvo ili produbljivanje odnosa.

Devica

Posao i obaveze su u prvom planu, ali vi to držite pod kontrolom. Vaša organizacija dolazi do izražaja i može vam doneti priznanje. U emotivnom segmentu pokušajte da se opustite i ne analizirate previše.

Vaga

Želite promene i malo više uzbuđenja u svakodnevici. Moguće je da razmišljate o putovanju ili novim iskustvima. U ljubavi vam prija iskrenost i otvorenost, pa ćete to i tražiti od partnera.

Škorpija

Emocije su danas intenzivne, ali vam daju snagu da rešite nešto što vas dugo muči. Duboki razgovori mogu doneti olakšanje. U finansijama budite oprezni i ne donosite impulsivne odluke.

Strelac

Fokus je na odnosima i saradnji sa drugima. Važno je da pronađete balans između svojih želja i tuđih očekivanja. U ljubavi se može pojaviti prilika za ozbiljniji korak.

Jarac

Radna energija vam je pojačana i spremni ste da završite sve što ste započeli. Disciplina vam donosi rezultate. Ipak, ne zaboravite na odmor i vreme za bliske ljude.

Vodolija

Kreativnost i inspiracija su naglašeni, pa je ovo odličan dan za sve što traži maštu i originalnost. U ljubavi možete biti nepredvidivi, ali i veoma privlačni drugima.

Ribe

Porodica i dom su vam u fokusu. Potrebno vam je više mira i topline. Emotivno ste osetljivi, ali to vam pomaže da bolje razumete i sebe i druge. Obratite pažnju na unutrašnji osećaj i ne ignorišite ga.

Autor: Jovana Nerić