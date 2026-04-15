Dnevni horoskop: U život Ovnova ulazi nova osoba, Lavovi su emotivniji nego inače, a njih očekuje težak dan

Dnevni horoskop za 15. april. Detaljna astrološka prognoza za sve pripadnike Zodijaka. Evo šta znake horoskopa očekuje ovog utorka.

OVAN

Biće raznih poslovnih promena danas, ali uspećete da sve ispratite na pozitivan način. Jedna nova osoba se pojavljuje u vašem životu, a vi osećate da bi trebalo da joj date malo veći značaj. Puni ste energije.

BIK

Potrebno vam je neko vreme da donesete odluku o svojoj poslovnoj budućnosti. Niste zadovoljni vezom ili brakom i smatrate da su vam potrebne promene. Ne osećate se voljeno. Mogući problemi sa snom.

BLIZANCI

Možete se nadati pozitivnim preokretima kad je u pitanju posao. Očekuje vas zanimljiva komunikacija sa simpatijom. Uskoro ćete imati šansu da se bolje upoznate. Problemi sa cirkulacijom su mogući.

RAK

Na polju posla ćete imati neke manje probleme. Potrudite se da se više posvetite obavezama. Očekuje vas period u kojem ćete imati emotivne dileme i probleme u odnosu s partnerom. Čuvajte se prehlade.

LAV

Moguće je da razmišljate o tome kako bi trebalo da organizujete svoj posao dugoročno. Danas ste veoma emotivni i pomalo razdražljivi, pa možete biti skloni nesuglasicama. Problemi sa štitnom žlezdom.

DEVICA

Niste dovoljno koncentrisani na posao i nije vam lako da se fokusirate na zadatke. Očekuje vas težak dan. Ako vas je partner na neki način povredio, sada nemate snage da mu to oprostite. Moguća je vrtoglavica.

VAGA

Imate mnogo ambicija i želite da se maksimalno posvetite poslu kako biste sve mogli da realizujete. Dopada vam se osoba koja pokazuje da je spremna da vam se posveti više od vašeg bivšeg partnera. Prilično ste umorni.

ŠKORPIJA

Pred vama je povoljan dan za posao u kojem možete da ostvarite dosta korisnih i važnih promena. Bivša ljubav pokušava da se vrati u vaš život, ali vi ne pokazujete interesovanje za to. Prijala bi vam masaža.

STRELAC

Mogući su manji nesporazumi na poslovnom polju. Sa saradnicima vas očekuju nesuglasice u narednom periodu. Dopada vam se osoba koja je na neki način povezana sa inostranstvom. Posetite stomatologa.

JARAC

Moguće je da nećete uspeti da ostvarite sve planove koje imate. Današnji dan donosi neke manje poslovne kočnice. Niste zadovoljni samoćom i želite promene na polju ljubavi. Smanjite unos masne hrane.

VODOLIJA

Pred vama je povoljan period da osmislite svoju poslovnu strategiju. Očekuje vas prilika da menjate neke stvari. Imate problema s voljenom osobom, koja nije raspoložena za kompromise. Podložni ste problemima sa zdravljem.

RIBE

Vreme je da se pozabavite svojim poslom malo ozbiljnije. Ovo je trenutak u kojem treba da preuzmete odgovornost. Odnos s voljenom osobom bi mogao da bude poljuljan zbog neke vrste mešanja sa strane. Problemi s bubrezima.

Autor: Marija Radić