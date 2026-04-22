Kada se Ovan približava Biku: Šta donosi ovaj astrološki prelaz i kako utiče na sve znakove!

Energija se smiruje, ali ne bez otpora — ovaj period donosi sudar impulsa i stabilnosti koji menja ritam zodijaka.

Kada se Sunce približava prelazu iz Ovna u Bika, na nebu se simbolično menja i energija koja utiče na sve znakove. Ovan donosi početni impuls, brzinu i potrebu za akcijom, dok Bik uvodi sporiji ritam, stabilnost i fokus na materijalnu sigurnost. Upravo taj prelaz stvara specifičnu tenziju između „kreni odmah“ i „sačekaj i izgradi“.

Ovan kao vatreni znak nosi snažnu pokretačku energiju, pa je njegov uticaj često impulsivan, direktan i pun inicijative. Kada se približava Biku, ta energija počinje da traži konkretniji pravac — ideje koje su pokrenute u prethodnom periodu sada zahtevaju strukturu i strpljenje. To je trenutak kada se od akcije prelazi na realizaciju.

Bik, kao zemljani znak, donosi potrebu za sigurnošću, uživanjem i postojanošću. Zbog toga ovaj astrološki prelaz mnogima donosi usporavanje, ali i veću fokusiranost na ono što je zaista važno. Ljudi mogu osećati potrebu da stabilizuju finansije, odnose i svakodnevne navike.

Na druge znakove ovaj prelaz utiče na različite načine. Vatreni znakovi (Lav, Strelac i sam Ovan) mogu osetiti blago hlađenje energije i potrebu da usmere svoju impulsivnost. Zemljani znakovi (Bik, Devica, Jarac) dobijaju dodatnu snagu i stabilnost, pa im je lakše da realizuju planove. Vazdušni znakovi (Blizanci, Vaga, Vodolija) mogu osetiti mentalnu sporost, ali i potrebu da svoje ideje učine praktičnijim. Vodeni znakovi (Rak, Škorpija, Ribe) ovaj period doživljavaju emotivnije, sa naglaskom na sigurnost i unutrašnji mir.

Iako deluje kao suprotnost, ovaj prelaz između Ovna i Bika zapravo ima cilj da uspostavi balans — između početka i trajanja, između želje i stabilnosti. Zato ovaj period često donosi važne odluke koje se ne donose naglo, već sazrevaju i ostaju dugoročne.

Autor: S.Paunović