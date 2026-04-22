NAJTUŽNIJI ZNAK ZODIJAKA: Sam sebi je NAJGORI NEPRIJATELJ, uvek krivi druge za svoje muke, a evo ko uvek bira SOPSTVENU PROPAST!

Postoje ljudi koji, uprkos svim darovima koje im život nudi, uvek pronađu način da skrenu u mrak. U svetu astrologije, jedan znak se izdvaja po svojoj sklonosti ka unutrašnjoj patnji i sabotiranju sopstvenog uspeha.

Dok drugi grabe prilike, oni su sami sebi najgori neprijatelj, jer dozvoljavaju da im neodlučnost i crne misli pojedu svaku šansu za radost.

Reč je o Ribama.

Kad te sopstvene misli vuku na dno

Ribe žive u stanju neprestanog opreza, ali ne onog korisnog, već parališućeg. One uvek predviđaju najcrnje scenarije i analiziraju posledice pre nego što se išta uopšte i desi. Opterećene potrebom da kontrolišu svaki titraj emocije, Ribe često tonu u beznađe kojem se predaju bez ikakve borbe.

U društvu su uglavnom omiljene zbog svoje dobroćudnosti i inteligencije. Lepo se slažu sa suprotnim polom, ali kada nastupi period njihove unutrašnje nestabilnosti, postaju neraspoložene i povlače se u potpunu izolaciju. Dok se unutra lome, daju sve od sebe da pred drugima ostanu pribrane, samo da bi ljudi oko njih bili srećni.

Izigravaju žrtvu i sami sebi seku krila

Najveći apsurd kod Riba je što će uvek staviti tuđa osećanja ispred svojih, čak i kada ih to košta zdravlja. Međutim, dok se naizgled žrtvuju, oni u sebi gaje ogroman gnev. Umesto da preuzmu odgovornost za sopstvene promašaje, oni će uvek naći krivca u drugima.

Za njihovu nesreću uvek je kriva „loša karma“, nerazumevanje okoline ili nepravda od pre deset godina. Zbog ovakvih stavova, oni radije biraju da upiru prstom u druge nego da promene sebe. Često propuštaju ogromne životne prilike jer čekaju da ih neko drugi spase.

Kako izaći iz ovog začaranog kruga?

Sudbina Riba zavisi isključivo od toga hoće li prestati da beže u svoj unutrašnji svet tuge. Niko im nije kriv što stoje u mestu dok život prolazi pored njih – problem je u ogledalu, a ne u okolini.

Prava sreća i novčani uspeh ih čekaju tek kada shvate da ključ od sopstvenog kaveza drže u svojim rukama. Moraju da nauče da kažu „ne“ drugima, a „da“ sebi. Budućnost im može biti zlatna, ali samo ako prestanu da budu sopstveni dželati.

Autor: D.S.