Od 25. aprila počinje 5 ZELENIH GODINA za 3 horoskopska znaka: Kupaju se u novcu, ali uz veliko upozorenje

Astrologija najavljuje period koji bi mogao doneti značajne finansijske promene za pojedine znakove Zodijaka.

Prema astrološkim tumačenjima, narednih pet godina donosi snažan uticaj Jupitera, planete sreće i obilja, što određene znakove može pretvoriti u pravi magnet za novac.

Astrolozi ističu da ulazimo u ciklus u kojem će se posebno izdvojiti tri znaka koji će, uz povoljne planetarne aspekte, imati priliku da značajno unaprede svoju finansijsku situaciju. U pitanju su periodi iznenadnih prilika, poslovnog napretka i materijalnog rasta, ali i nagrada za dosadašnji trud.

Bik

Bikovi ulaze u fazu stabilnog i postepenog, ali veoma sigurnog finansijskog rasta. Njihova prirodna sklonost ka praktičnosti i strpljenju sada dolazi do izražaja. Očekuju ih prilike kroz posao, investicije i dugoročne projekte, a novac će im dolaziti iz više izvora. Upravo zbog toga mnogi astrolozi ih izdvajaju kao jedan od glavnih „magneta za novac“ u narednim godinama.

Lav

Lavovi ulaze u period u kojem se njihov trud i ambicija konačno isplaćuju. Naglašeni su poslovni uspesi, napredovanja i prilike za veću zaradu kroz karijeru ili sopstvene projekte. Njihova harizma i sposobnost da budu u centru pažnje otvaraju vrata koja su ranije bila zatvorena, što im donosi snažan finansijski uzlet.

Strelac

Strelčevi u narednim godinama imaju podršku Jupitera, svoje vladajuće planete, što donosi optimizam, širenje mogućnosti i neočekivane prilike za zaradu. Mogući su dobici kroz putovanja, inostranstvo, obrazovanje ili nove projekte koji se brzo razvijaju. Sreća im je, prema astrolozima, posebno naklonjena u finansijskom smislu.

Period prilika, ali i lične odgovornosti

Iako se govori o „pet godina sreće“, astrolozi naglašavaju da novac neće dolaziti bez truda. Ovaj period više otvara vrata i stvara prilike, ali je na svakom znaku da ih prepozna i iskoristi.

Bik, Lav i Strelac ulaze u fazu koja može doneti ozbiljan finansijski napredak, ali i životne preokrete. Za neke će to biti period stabilnosti, za druge naglog rasta, ali zajedničko je jedno – prilike će biti tu, a na njima je da ih pretvore u uspeh.

Autor: Iva Besarabić Pink.rs/