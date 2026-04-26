LJUBAV KUCA NA VRATA: Venera u Blizancima od 19. maja nikoga ne ostavlja ravnodušnim – ovi znakovi će profitirati više od ostalih!

Zaboravite na mirne večeri i kućnu atmosferu. Od 19. maja 2026. godine, planeta ljubavi, ljepote i zadovoljstva napušta statičnog Bika i ulazi u razigrane, radoznale Blizance.

Pred nama je period koji donosi flert, nepredvidive susrete i diskusije koje traju do zore.

Šta nas očekuje?

Venera u Blizancima nas poziva da "izađemo na zrak". Rutina postaje neprijatelj broj jedan, a intelektualna povezanost i humor postaju glavni afrodizijaci. Ovo je vrijeme kada se ponovo povezujemo sa svojom djetinjastom stranom.

Ko će najbolje proći?

Blizanci, Vaga i Vodolija: Vaš šarm je na vrhuncu. Bilo da se radi o poslu, ljubavi ili prijateljstvu, vaša riječ će biti presudna. Ipak, spremite se na "divlje" obrte jer Uran ulazi u igru i donosi neočekivane promjene.

Ovan, Lav i Strijelac: Vi ste bukvalno u plamenu! Venera vam daje vjetar u leđa za zavođenje i izlaske. Bit ćete glavne zvijezde svakog društva, samo pazite da ne izgorite prebrzo u tom intenzitetu.

Izazovi za ostale

Dok se vodeni znakovi (Rak, Škorpija, Ribe) bore sa pretjeranim analiziranjem svake poruke, zemljani znakovi (Bik, Djevica, Jarac) će biti izbačeni iz svoje zone komfora. Posebno upozorenje za Bikove: Venera vas može natjerati na impulse trošenja koje vaš bankovni račun neće lako oprostiti.

Vrijeme je da se prepustite energiji proljeća i dozvolite Veneri da vam osvježi emotivni život!

Autor: D.S.