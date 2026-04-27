U OVA TRI HOROSKOPSKA ZNAKA RAĐAJU SE NAJBOLJE SVEKRVE: Osvajaju na prvu, a jedna stvar im je STROGO ZABRANJENA

Ako postoji večno pitanje u porodičnim odnosima, onda je to: kakva će biti svekrva? Hoće li biti ona koja donosi kolače i govori „samo vi uživajte“, ili ona koja preuredi stan dok ste na poslu „jer je moglo bolje“?

Astrologija tu ima zanimljiv odgovor – u ova tri znaka najčešće se rađaju svekrve koje osvajaju na prvu, pružaju podršku, a jedna stvar im je strogo zabranjena: traženje rezervnog ključa od vašeg stana i nenajavljeno upadanje.

Rak

Ako vam je svekrva Rak, pripremite se: nikada nećete otići gladni. NIKAD. Kod nje ručak ima tri sleda, a desert dolazi „jer si tako mršava“. Svekrva Rak voli kao da ste joj rođeni – zove, pita jeste li jeli, jeste li se naspavali i jeste li se dovoljno obukli. Možda će ponekad malo „previše želeti da zna“, ali to dolazi u paketu beskonačne topline i podrške koju nesebično pruža.

Vaga

Sa Vagom nema španskih serija. Ako se i pojavi neka napetost, ona će je izgladiti brže nego što ste stigli da zakolutate očima. Svekrva Vaga je oličenje diplomatije – uvek smirena, pristojna i sa neverovatnim talentom da kaže „možda bismo mogli…“ umesto agresivnog „trebalo bi“. Uz nju imate osećaj da ste u porodici, ali bez nepotrebnih trzavica i pritiska.

Jarac

Jarac nije od velikih reči, ali je zato kraljica konkretnih poteza. Neće vam se mešati u život, neće postavljati 100 pitanja, ali kad zagusti – ona je tu prva. Treba pomoć oko selidbe? Rešeno. Savet o finansijama? Precizna je kao Excel tabela. Svekrva Jarac možda neće svaki dan slati poruke, ali ćete znati da iza vas stoji čvrsto kao stena.

Naravno, svaka svekrva je priča za sebe (a da li će biti horor ili komedija često zavisi od perspektive ), ali ako „upadnete“ u neku od ove tri kombinacije – velike su šanse da ste dobili moćnu saveznicu, a ne protivnicu.

Autor: D.S.