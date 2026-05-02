Maj neće svima biti naklonjen: Ovi horoskopski znakovi ulaze u izazovan period

Stres, nesporazumi i neočekivane prepreke – pojedine znakove čeka mesec pun testova i važnih lekcija

Iako maj mnogima donosi optimizam i nove početke, postoje horoskopski znakovi koji će se suočiti sa nešto težom energijom ovog meseca. Planetarni uticaji mogu doneti zastoje, preispitivanja i osećaj nesigurnosti, pa će biti važno ostati strpljiv i ne donositi impulsivne odluke.

Škorpije bi mogle osetiti pojačan pritisak, naročito na emotivnom planu. Mogući su nesporazumi sa partnerom ili unutrašnje dileme koje će ih naterati da preispitaju svoje želje i potrebe. Ključ za njih biće iskren razgovor i izbegavanje konflikata koji ne vode rešenju.

Vodolije ulaze u period kada će se suočiti sa izazovima na poslu. Neočekivane promene ili dodatne obaveze mogu uneti nervozu i osećaj da gube kontrolu. Ipak, uz dobru organizaciju i fokus, moguće je prevazići prepreke i izvući važne pouke.

Rakovi bi mogli biti posebno osetljivi tokom maja. Emocije će biti naglašene, a svaka sitnica može ih izbaciti iz ravnoteže. Ovo je period kada je važno da se okrenu sebi, odmoru i ljudima koji im pružaju sigurnost, kako bi lakše prošli kroz turbulentne dane.

Jarčevi će imati osećaj stagnacije, posebno kada je reč o planovima koji se odlažu ili ne razvijaju očekivanim tempom. Frustracija može rasti, ali upravo sada je trenutak da pokažu strpljenje i istrajnost, jer će se trud dugoročno isplatiti.

Važno je zapamtiti da izazovni periodi nisu tu da nas zaustave, već da nas nauče kako da budemo jači i mudriji. Iako maj možda neće biti lak za ove znakove, može im doneti dragocene uvide i priliku za lični rast koji će kasnije doneti bolje dane.

Autor: S.Paunović