Ovaj prah čisti kuću bolje od sode bikarbone: Rešava problem za 10 minuta

Limunska kiselina je jednostavan beli prah koji se često koristi kao moćno sredstvo za čišćenje u domaćinstvu.

U poređenju sa sodom bikarbonom, ona je efikasnija kada treba ukloniti kamenac, rđu i mineralne naslage, jer ih razgrađuje umesto da ih samo mehanički skida.

Najčešće se koristi za čišćenje veš mašine, bojlera, slavina, tuš kabina, aparata za kafu i WC šolje. Dovoljno je rastvoriti je u vodi i pustiti da deluje, a naslage se lako uklanjaju bez agresivnog ribanja.

Važno je pravilno doziranje

Najčešće jedna do dve kašike na litar vode. Preterivanje ne poboljšava rezultat i može oštetiti gumene delove uređaja. Takođe, nikako se ne sme mešati sa hlorom ili varikinom zbog stvaranja opasnih isparenja.

Ipak, nije pogodna za sve površine, poput mermera i prirodnog kamena, jer ih može oštetiti. Pored čišćenja, koristi se i u kuhinji kao dodatak u pripremi zimnice ili kao zamena za sok od limuna.

Zbog niske cene i velike primene, limunska kiselina je praktičan saveznik u održavanju domaćinstva, ali je važno koristiti je pažljivo i umereno.

Autor: Marija Radić

