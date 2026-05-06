KADA BIK VOLI, VOLI DO KRAJA: Evo šta u njemu budi ljubomoru i zašto mu je sigurnost najvažnija!

Iza mirne spoljašnosti krije se snažna emocija – ove situacije ga najlakše izbacuju iz ravnoteže.

Sezona Bika je u punom jeku, a sa njom dolazi i priča o jednom od najodanijih, ali i najposesivnijih znakova Zodijaka. Bik važi za stabilnog, smirenog i vernog partnera, ali iza te spoljašnje sigurnosti krije se snažna potreba za kontrolom i sigurnošću. Kada oseti da mu je nešto ili neko ugrožen – ljubomora izbija na površinu brže nego što biste očekivali.

Jedan od glavnih okidača za ljubomoru kod Bika jeste osećaj nesigurnosti u vezi. Ako primeti da partner poklanja pažnju drugima, čak i bezazleno, Bik to može doživeti kao pretnju. Njegova potreba za ekskluzivnošću u ljubavi je ogromna – želi da bude jedini i nezamenljiv, bez konkurencije.

Takođe, Bik teško podnosi tajne i nedorečenost. Ako oseti da mu nešto krijete ili da niste potpuno iskreni, njegova mašta može otići predaleko. U tim trenucima, postaje sumnjičav i analizira svaki detalj, često izvlačeći zaključke koji nisu uvek realni, ali su za njega potpuno logični.

Poseban okidač za ljubomoru je i poređenje sa drugima. Bik ima snažan osećaj sopstvene vrednosti, ali i potrebu za potvrdom. Ako partner ističe druge ljude – bilo da su uspešniji, lepši ili zanimljiviji – Bik to može shvatiti lično i reagovati defanzivno, pa čak i posesivno.

Ipak, važno je znati da ljubomora kod Bika dolazi iz duboke potrebe za sigurnošću i stabilnošću, a ne iz loše namere. Kada se oseća voljeno, poštovano i sigurno, Bik je jedan od najvernijih i najpouzdanijih partnera. Ključ je u otvorenoj komunikaciji i jasnim granicama – jer kada veruje, Bik daje sve.

Autor: S.Paunović