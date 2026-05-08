AKTUELNO

Horoskop

Retrogradni Pluton donosi haos i velike preokrete: Ovim znakovima ništa više neće biti isto do kraja maja

Izvor: Pink.rs, Foto: Pixabay.com ||

Astrolozi upozoravaju da period koji je upravo počeo otvara stare rane, vraća ljude iz prošlosti i tera mnoge da konačno promene život iz korena.

Početak maja doneo je jedan od najintenzivnijih astroloških perioda ove godine — retrogradni Pluton, planeta transformacije, moći i dubokih promena, počeo je svoj uticaj koji će mnogima potpuno promeniti svakodnevicu.

Astrolozi tvrde da ovaj period posebno utiče na emocije, odnose i odluke koje ljudi dugo odlažu. Mnogi će se suočiti sa stvarima koje su pokušavali da ignorišu mesecima, pa čak i godinama.

Najveći pritisak osetiće Jarčevi i Rakovi. Kod njih dolazi do preispitivanja životnih prioriteta, odnosa sa porodicom i poslovnih ambicija. Neki će shvatiti da više ne žele isti život kao do sada.

Blizanci bi mogli da dobiju neočekivanu poruku ili poziv od osobe iz prošlosti, dok Device ulaze u period važnih finansijskih odluka. Astrolozi savetuju oprez sa impulsivnim troškovima i naglim promenama planova.

Foto: Pixabay.com

Ipak, retrogradni Pluton ne donosi samo probleme. Za mnoge ovo može biti trenutak oslobađanja od starih obrazaca, loših odnosa i navika koje ih koče.

Stručnjaci za astrologiju naglašavaju da je ključ ovog perioda iskrenost prema sebi. Sve što je dugo potiskivano sada izlazi na površinu, a upravo to može postati početak potpuno novog poglavlja života.

Autor: S.Paunović

#Astrologija

#Horoskop

#retrogradni Pluton

#zodijak

POVEZANE VESTI

Horoskop

Do 16. oktobra, retrogradni Merkur donosi najteži test za 2 znaka: Posle njega, više nikad neće biti isti

Horoskop

Astro alarm! Retrogradni Pluton donosi velike promene: Evo šta očekuje svaki HOROSKOPSKI ZNAK do OKTOBRA

Horoskop

Ova 2 znaka čeka teško proleće: Maler će ih pratiti na svakom koraku

Extra

'VIŠE NIŠTA NEĆE BITI ISTO' Nikad iskreniji inetrvju princa Vilijama: Kad postanem kralj, promeniću monarhiju

Lifestyle

RETROGRADNI MERKUR TRAJE 23 DANA, EVO ŠTA NAS SVE ČEKA: Ovim znacima horoskopa će biti najteže!

Domaći

Zbog nje se preselio u Beograd: Dečko Milice Todorović pokazao koliko mu je stalo do pevačice, a evo zašto ga krije od javnosti