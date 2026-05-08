Oni su najveći mrgudi horoskopa: Uvek očekuju najgore od života i stalno su pod tenzijom

Dok neki ljudi kroz život idu rasterećeno i veruju da će se stvari same rešiti, postoje i oni koji unapred analiziraju svaki mogući problem. Kod pojedinih horoskopskih znakova ta potreba za kontrolom i oprezom toliko je izražena da često očekuju negativan ishod čak i kada za to nema pravog razloga.

Astrolozi tvrde da upravo ova četiri znaka najčešće razmišljaju „šta ako krene po zlu“, a iza toga se krije mnogo više od običnog pesimizma.

Devica

Devica je poznata po svojoj analitičnosti i potrebi da sve drži pod kontrolom. Upravo zbog toga stalno razmišlja unapred i pokušava da predvidi svaki mogući scenario — uključujući i one najgore.

Njena namera nije da bude negativna, već da se pripremi za sve što bi moglo da pođe naopako. Međutim, takav način razmišljanja često je vodi u preteranu zabrinutost i mentalni umor.

Device teško prepuštaju stvari slučaju i veruju da će ih dobra priprema zaštititi od razočaranja. Problem nastaje kada stalno analiziranje počne da utiče na raspoloženje i odnose sa ljudima oko njih.

Rak

Rak je izuzetno emotivan znak koji duboko teži sigurnosti i bliskosti. Upravo zbog te osetljivosti često očekuje najgore kako bi se unapred zaštitio od bola.

Dovoljna je mala promena u ponašanju bliske osobe da Rak odmah pomisli da nešto nije u redu. Njegova intuicija jeste snažna, ali ga ponekad vodi u potpuno pogrešnom smeru, naročito kada strah preuzme kontrolu.

Rak često zamišlja scenarije u kojima gubi ono što mu je najvažnije, zbog čega se dodatno emocionalno iscrpljuje.

Jarac

Jarac važi za realnog i prizemljenog čoveka, ali ta realnost često prelazi u pesimizam. Jarčevi veruju da je bolje očekivati najgore i biti spreman nego nadati se i doživeti razočaranje.

Njihova potreba za stabilnošću i kontrolom tera ih da razmišljaju nekoliko koraka unapred. Upravo zato retko prepuštaju stvari slučaju.

Iako ih takav pristup čini odgovornim i pouzdanim, često ih sprečava da uživaju u trenutku i vide pozitivnu stranu situacije.

Škorpija

Škorpija ima snažan instinkt i izraženu potrebu za kontrolom. Teško veruje ljudima i često pretpostavlja da iza tuđih postupaka postoje skriveni motivi.

Zbog toga neretko zamišlja najgore moguće scenarije, posebno kada su u pitanju emocije i ljubavni odnosi. Njena intuicija zna da bude neverovatno tačna, ali isto tako može dodatno pojačati sumnju i nepoverenje.

Škorpije radije očekuju negativan ishod nego da dozvole sebi da budu iznenađene ili povređene.

Oprez ili pesimizam?

Iako ovi znakovi često deluju kao veliki pesimisti, astrologija kaže da iza njihovog ponašanja zapravo stoji potreba za zaštitom. Oni ne očekuju najgore zato što žele negativne stvari, već zato što pokušavaju da izbegnu razočaranje i sačuvaju kontrolu nad sopstvenim emocijama.

Autor: Marija Radić