Horoskopski znakovi koji se smeju dok se lome iznutra: Nikada ne priznaju koliko su zapravo slomljeni!

Spolja deluju jaki, stabilni i nedodirljivi — ali iza te slike često stoji emocija koju vešto kriju i od sebe i od drugih.

Postoje ljudi koji, bez obzira na to koliko ih nešto boli, nikada to neće pokazati. Oni će se nasmejati, dati savet drugima i izgledati kao da imaju sve pod kontrolom, čak i kada se iznutra raspadaju. U astrologiji se često kaže da pojedini horoskopski znakovi imaju takvu prirodu — onu koja ne priznaje slabost ni kada bi im priznanje donelo olakšanje.

Neki znakovi jednostavno ne umeju da budu ranjivi pred drugima. Ne zato što nemaju emocije, već zato što veruju da je pokazivanje slabosti isto što i gubitak kontrole. Zato radije biraju tišinu nego razgovor, i osmeh nego objašnjenje.

Škorpija je jedan od najpoznatijih znakova kada je u pitanju emotivna dubina, ali i skrivanje bola. Oni retko otkrivaju koliko su povređeni, jer im je poverenje svetinja. Kada su slomljeni, povlače se u sebe i prolaze kroz sve sami, bez potrebe da iko vidi njihovu ranjivost.

Jarac deluje kao simbol snage i izdržljivosti. Međutim, upravo ta potreba da uvek budu stabilni često ih tera da potiskuju emocije. Oni će nastaviti da funkcionišu, rade i grade, čak i kada im se privatno sve ruši, jer ne dozvoljavaju sebi luksuz emotivnog sloma pred drugima.

Lav, iako voli pažnju i toplinu, retko će pokazati kada je povređen. Njihov ponos je snažan, pa će radije glumiti da je sve u redu nego da priznaju da ih je nešto dotaklo dublje nego što žele da pokažu. Za njih je slabost često jednaka gubitku dostojanstva.

Devica svoju bol najčešće racionalizuje. Umesto da priznaju da su emotivno slomljeni, oni analiziraju, preispituju i traže logično objašnjenje za svoja osećanja. Na taj način pokušavaju da kontrolišu nešto što zapravo ne može uvek da se kontroliše — emocije.

Iako astrologija sve posmatra kroz simboliku, zajednički imenitelj ovih znakova je isti: oni ne vole da budu ranjivi pred drugima. Njihova snaga često je i njihov teret, jer ih sprečava da potraže podršku u trenucima kada im je najpotrebnija.

Iza svake nepokolebljive spoljašnjosti često stoji neko ko se bori sa sopstvenim tišinama. A možda je najveća hrabrost upravo u tome da sebi i drugima priznamo da ni najjači nisu imuni na lomljenje.

Autor: S.Paunović