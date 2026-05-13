Mlad Mesec u Biku stiže: OVAJ datum je ključan - 3 znaka okreću novi list u životu

Mlad Mesec očekuje nas 16. maja u zemljanom znaku Bika i simbolizuje novi početak za Bikove, Device i Jarčeve. To je period u mesecu kada je dobro započeti nešto novo što može da bude realizovano u narednih dve nedelje.

Ovo je faza kada se prirodno okrećemo stabilnosti, sigurnosti i konkretnim stvarima koje možemo da izgradimo i održimo. Dejstvo mladog Meseca će se osećati dve nedelje, što je dovoljno vremena da se spremimo za novi početak.

Umesto naglih poteza i impulsa, naglasak je na strpljenju, postepenom napretku i donošenju odluka koje imaju dugoročnu vrednost. Bik je znak koji traži sigurnost, pa se mnogi mogu fokusirati na materijalnu stabilnost, ali i na lični osećaj mira i zadovoljstva.

Usporen tempo

Mlad Mesec podstiče nas da se zapitamo šta nas zaista čini sigurnima. Može da donese potrebu da se uspori tempo, da se više uživa u svakodnevnim stvarima, hrani i prirodi. Emotivno, ovo je period kada se traži pouzdanost i jasnoća, bez drame i naglih promena.

Ljudi će biti skloni da se povuku i razmisle šta žele da izgrade u narednom periodu, posebno kada su u pitanju odnosi i finansije.

Povoljan trenutak za novac

Na praktičnom planu, ovo je odličan trenutak za postavljanje ciljeva koji se tiču novca, posla i lične vrednosti. Sve što započne sada ima potencijal da raste sporo, ali sigurno.

Važno je ne žuriti i ne odustajati ako rezultati ne dolaze odmah, jer energija Bika nagrađuje upornost i doslednost. Takođe, može se javiti pojačana potreba za komforom, pa je važno pronaći balans između uživanja i lenjosti.

Mlad Mesec u Biku nas uči da cenimo ono što imamo i da gradimo stabilnost iznutra, a ne samo spolja. Ovo je vreme kada se postavljaju temelji za naredni ciklus, pa je korisno oslušnuti svoje potrebe i doneti odluke koje će dugoročno doneti mir, sigurnost i osećaj ispunjenosti.

Mlad Mesec u Biku će osetiti svi znakovi, ali ipak više Bikovi, Device i Jarčevi.

BIK

Spremni ste za novi početak na svim životnim poljima. Vi ćete najjače osetiti uticaj mladog Mesec jer se dešava u vašem znaku. Vreme je da donesete odluku koja može da vam promeni život na bolje.

DEVICA

Mlad Mesec u devetom polju je povoljan za planiranje putovanje. Bilo kakvo putovanje može da vam promeni pogled na život.

JARAC

Povoljan period za početak nove romanse! Ukoliko ste slobodni, potrebno vam je nešto novo, a mlad Mesec može da vam donese takvu priliku.

Autor: Marija Radić