OVI HOROSKOPSKI ZNAKOVI NAJTEŽE PRESECAJU: U vezama ostaju čak i kada više nisu srećni!

Strah od samoće kod nekih znakova jači je od želje za promenom i novim početkom.

Dok neki horoskopski znakovi bez problema zatvaraju vrata prošlosti i kreću dalje, postoje i oni koji će po svaku cenu pokušavati da sačuvaju vezu – čak i kada odavno nisu zadovoljni. Astolozi tvrde da određeni znakovi teško podnose samoću i upravo zbog toga ostaju u odnosima koji ih više ne ispunjavaju.

Rak se gotovo uvek nalazi na vrhu ove liste. Emotivan, vezan za sigurnost i porodicu, Rak teško podnosi prekide i promene. Kada nekoga zavoli, spreman je da trpi mnogo više nego drugi znakovi samo kako ne bi izgubio osećaj pripadnosti i emotivne stabilnosti. Usamljenost mu veoma teško pada, pa često ostaje u vezi i onda kada zna da stvari više nisu iste.

Vaga je još jedan znak koji teško podnosi da bude sam. Po prirodi je partnerski orijentisana i stalno teži harmoniji i zajedništvu. Upravo zato Vage često ostaju u odnosima iz straha da neće pronaći nekoga ko će ih razumeti na isti način. Konflikte izbegavaju, pa radije pristaju na kompromis nego na bolan raskid.

Ribe su poznate po tome što idealizuju ljubav i dugo veruju da odnos može da se popravi. Čak i kada su duboko razočarane, često ostaju uz partnera nadajući se da će se emocije vratiti i da će stvari ponovo biti kao na početku. Njihova velika empatija često ih tera da više misle o tuđim osećanjima nego o sopstvenoj sreći.

Bikovi takođe teško izlaze iz dugih veza, ali iz potpuno drugačijeg razloga. Oni vole sigurnost, rutinu i stabilnost, pa im sama pomisao na novi početak stvara nelagodu. Čak i kada nisu srećni, često biraju poznato umesto neizvesnosti koju donosi raskid i život bez partnera.

Astrolozi naglašavaju da horoskopski znak nije presudan za ljubavne odluke, ali može otkriti određene emotivne obrasce. Strah od samoće često tera ljude da ostaju u odnosima koji ih više ne ispunjavaju, iako upravo izlazak iz takve veze ponekad može biti prvi korak ka istinskoj sreći.

Autor: S.Paunović