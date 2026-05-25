NOĆNI HOROSKOP: Šta radite u 3 ujutru kada niko ne gleda i koja je vaša 'mračna strana' posle ponoći?

Dok danju glumimo fine, civilizovane i organizovane ljude, astrologija tvrdi da se naša prava, nefiltrirana priroda budi tek kada padne mrak. Kada kazaljke prođu ponoć, maske padaju.

Evo šta vaš znak zapravo radi u 3 sata ujutru, kada je ceo svet zaspao, a kosmos preuzeo kontrolu:

VATRENI ZNACI (Ovan, Lav, Strelac): Noćna drama i nerealni planovi

Za njih je noć preveliko iskušenje jer njihov mozak odbija da se ugasi.

Ovan: U 3 ujutru dobija "genijalnu" ideju da promeni život iz korena. Otvara Gugl i istražuje kako da pokrene biznis na Islandu ili uči novi jezik. Naravno, odustane čim svane.

Lav: Gleda svoje stare slike na telefonu, montira video koji nikada neće objaviti i pita se zašto ga bivši partner još uvek nije blokirao (ili zašto mu nije lajkovao sliku od pre tri dana).

Strelac: Planira putovanje na koje verovatno neće otići. U stanju je da do zore gleda avionske karte za Tokio i čita o teorijama zavere o vanzemaljcima.

ZEMLJANI ZNACI (Bik, Devica, Jarac): Tiha anksioznost i frižider



Zemljani znaci najviše mrze kad ne spavaju, jer im to remeti raspored, pa noću postaju blago neurotični.

Bik: On ne pati, on jede. U 3 ujutru pravi najkomplikovaniji sendvič u istoriji čovečanstva od svega što je našao u frižideru, dok u pozadini ide neka serija koju je gledao već pet puta.

Devica: Čisti kuhinju ili analizira razgovor koji je vodila sa kolegom pre četiri godine. Donosi zaključak da je ispala glupa i zbog toga ne može da zaspi još dva sata.

Jarac: Proverava stanje na bankovnom računu i računa koliko mu para treba za prevremenu penziju. Ako ne spava, to je zato što ga grize savest što "gubi vreme umesto da zarađuje".

VAZDUŠNI ZNACI (Blizanci, Vaga, Vodolija): Noćni teror na mrežama

Vazdušni znaci su noćne ptice koje u sitne sate postaju opasnost za sopstveni društveni život.

Blizanci: Šalju TikTok snimke i Mimove ljudima koji spavaju već tri sata. Ako im neko odgovori, u stanju su da započnu debatu o smislu života koja traje do izlaska sunca.

Vaga: Ne može da se odluči da li joj se spava, da li je gladna ili joj se plače. Provodi sate birajući savršen profil na Tinderu ili gledajući online šoping korpu koju nikada neće platiti.

Vodolija: Čita bizarne medicinske forume. Ubeđena je da ima neku retku tropsku bolest jer joj već pet minuta titra levo oko od nespavanja.

VODENI ZNACI (Rak, Škorpija, Ribe): Okean nostalgije i paranoje



Za njih je noć emotivni rolerkoster. Ako su budni u 3 ujutru, tu ima i suza i špijunaže.

Rak: Sluša tužne pesme, gleda skrinšotove starih poruka i pati za osobom koja ga je povredila u osnovnoj školi. Razmišlja da usvoji još jednu mačku.

Škorpija: Radi kompletnu FBI istragu na Instagramu. Do 3 ujutru je saznala ko je nova devojka bratanca od bivše devojke njenog druga. Zna sve, ne oprašta ništa.

Ribe: Kreiraju filmove u svojoj glavi. Zamišljaju scenario gde spašavaju svet, postaju slavne ili drže emotivan govor na nekoj dodeli nagrada, dok im suza polako klizi niz lice.

Autor: D.S.