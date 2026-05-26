TAJNE VEDSKE ASTROLOGIJE: Šta je vaš znak u indijskom horoskopu i kakvu karmu nosite? (ŠOKIRAĆETE SE)

Da li ste znali da prema indijskom horoskopu verovatno uopšte niste znak koji mislite da jeste? Dok se zapadna astrologija oslanja na položaj Sunca, indijski Đotiš (što u prevodu znači "svetlo" ili "božanska nauka") posmatra stvarno sazvežđe u trenutku vašeg rođenja i fokusira se na Mesec i vašu karmu.
Đotiš ne služi da vam kaže kakav vam je dan, već da otkrije glavni zadatak vaše duše u ovom životu.
Zbog razlike u računanju vremena (oko 24 stepena unazad), proverite datume i saznajte ko ste zapravo u najmoćnijem horoskopu na svetu!
1. MEŠA (14. april – 14. maj) – Vatreni pionir
Vladar: Mars
Karakteristike: Ako ste mislili da ste Bik, a zapravo ste Meša, sada vam je jasno odakle vam ta nezaustavljiva energija! Vi ste rođeni vođa, puni strasti i hrabrosti.
Karma: Vaš zadatak u ovom životu je da naučite kako da kanališete svoj bes i impulse u kreativnu snagu, umesto u destrukciju.
2. VRIŠABA (15. maj – 14. jun) – Čuvar stabilnosti
Vladar: Venera
Karakteristike: Vi ste oličenje elegancije, umetnosti i stabilnosti. Volite lepe stvari, luksuz i komfor, ali ste istovremeno neverovatno vredni.
Karma: Morate paziti da se ne vežete previše za materijalne stvari. Vaša lekcija je da shvatite da prava sigurnost dolazi iznutra, a ne iz novčanika.
3. MITHUNA (15. jun – 16. jul) – Briljantni mislilac
Vladar: Merkur
Karakteristike: Vaš um radi brzinom svetlosti. Obožavate komunikaciju, knjige, putovanja i stalnu promenu. Šarmantni ste i lako osvajate ljude rečima.
Karma: Najveći izazov vam je površnost. Karma vas tera da ostanete na jednom mestu dovoljno dugo da završite ono što ste započeli.
4. KARKA (17. jul – 16. avgust) – Empata i zaštitnik
Vladar: Mesec
Karakteristike: Vi osećate sve – i tuđu sreću i tuđu tugu. Imate neverovatno moćnu intuiciju i duboko ste povezani sa porodicom i domom.
Karma: Vaša lekcija je da postavite granice. Ne možete spasiti ceo svet ako pritom uništite sebe. Naučite da kažete „ne“.
5. SIMHA (17. avgust – 16. septembar) – Kralj lavljeg srca
Vladar: Sunce
Karakteristike: Gde god da se pojavite, reflektori su upereni u vas. Imate ogromno srce, ponosni ste, plemeniti i rođeni da vladate scenom.
Karma: Karma vas uči poniznosti. Morate naučiti da sjajite kako biste osvetlili put drugima, a ne samo da biste nahranili svoj ego.
6. KANJA (17. septembar – 17. oktobar) – Perfektni analitičar
Vladar: Merkur
Karakteristike: Nijedan detalj vam ne promiče. Vi ste glas razuma, organizovani, precizni i uvek spremni da pomognete i rešite tuđe probleme.
Karma: Vaš neprijatelj je preterana samokritičnost i briga. Lekcija ovog života je da prihvatite da je svet savršen čak i onda kada je nesavršen.
7. TULA (18. oktobar – 16. novembar) – Diplomata i esteta
Vladar: Venera
Karakteristike: Ceo vaš život je potraga za balansom i pravdom. Volite harmoniju u odnosima, umetnost i ne podnosite konflikte.
Karma: Zbog mira u kući često žrtvujete sebe. Vaša karma je da naučite kako da se izborite za sopstvene stavove, čak i kada to drugima ne odgovara.
8. VRIŠČIKA (17. novembar – 15. decembar) – Mistični feniks
Vladar: Mars
Karakteristike: Vi ste najmističniji znak Đotiša. Posedujete magnetnu privlačnost i neverovatnu psihološku dubinu. Vidite kroz ljude i prepoznajete laž na kilometar.
Karma: Vaš život je pun transformacija – često padate na dno, ali se uvek dižete iz pepela jači nego pre. Karma vas uči opraštanju i puštanju prošlosti.
9. DHANU (16. decembar – 14. januar) – Večiti optimista
Vladar: Jupiter
Karakteristike: Vi ste filozof, avanturista i večiti tragač za istinom. Verujete u ljude, obožavate slobodu i širite pozitivnu energiju gde god da kročite.
Karma: Ponekad mislite da sve znate najbolje. Vaša lekcija je da slušate druge i shvatite da svako ima svoju istinu.
10. MAKARA (15. januar – 12. februar) – Arhitekta sudbine
Vladar: Saturn
Karakteristike: Disciplinovani, ambiciozni i neverovatno izdržljivi. Za vas ne postoje prečice – spremni ste da radite godinama kako biste stigli do vrha planine.
Karma: Često delujete hladno i rezervisano. Vaš zadatak je da otvorite svoje srce i shvatite da život nije samo obaveza i posao, već i emocija.
11. KUMBHA (13. februar – 14. mart) – Vizionar i humanitarac
Vladar: Saturn
Karakteristike: Vi živite u 22. veku. Ekscentrični ste, originalni, razmišljate van šablona i uvek brinete o dobrobiti društva i prijatelja.
Karma: Možete se osećati neshvaćeno i usamljeno. Lekcija je da pronađete balans između svoje potrebe za izolacijom i želje da promenite svet.
12. MINA (15. mart – 13. april) – Sanjar i duhovni vodič
Vladar: Jupiter
Karakteristike: Poslednji znak indijskog zodijaka koji je najbliži duhovnom svetu. Vi ste maštoviti, saosećajni, skloni misticizmu i često imate proročke snove.
Karma: Skloni ste begu od realnosti u svet mašte ili poroka. Vaša karma je da ostanete uzemljeni i da svoju duhovnost iskoristite da pomognete ljudima u stvarnom svetu.
Autor: D.S.