Vikend horoskop: Za ova 4 znaka sve kreće nabolje od petka popodne, a evo kome stižu ozbiljne pare

Vikend horoskop ovog puta nije priča o sitnim radostima, već o trenutku kada se kod četiri znaka konačno pomera ono što je nedeljama stajalo u mestu. Bik, Rak, Vaga i Vodolija od petka popodne ulaze u period u kome se odluke donose brzo, a najlepša vest ide na račun jednog jedinog znaka.

Planete su se namestile tako da se petak ne završava radnim danom, nego signalom da nešto kreće. Neko će dobiti poziv koji je dugo čekao, neko će konačno potpisati ono što se odlagalo od marta. Ostali znakovi nisu zaboravljeni, ali ovaj kvartet vodi priču.

Bik: Stari dug se vraća, i to u kešu

Bikovima je vikend horoskop pripremio scenario koji vole najviše: novac koji su odavno otpisali polako pronalazi put nazad. U subotu pre podne stiže poruka ili poziv vezan za posao iz prošle godine, a do nedelje uveče stvar dobija konkretan obris. Ne juriti, ne ubrzavati, samo potvrditi.

Na ljubavnom planu, partner traži jasan odgovor na pitanje koje ste vešto zaobilazili. Bik koji prećuti i ovaj put kvari ono što inače ide nabolje. Recite ono što mislite, makar zazvučalo grublje nego što biste želeli.

Rak: Porodična vest menja celu sliku

Rakovima petak popodne donosi razgovor u kuhinji koji menja planove za leto. Neko od bližih otvara temu nasledstva, selidbe ili zajedničke investicije, i vama pripada uloga onoga ko hladne glave slaže delove. Intuicija radi punom parom, samo joj ne protivreči razumom koji traži sigurnost po svaku cenu.

Subota je dan za odmor od telefona. Nedelja donosi neočekivanu nežnost od osobe od koje to niste očekivali. Zapamtite taj trenutak, vraćaće vam se kao podsetnik narednih meseci.

Vaga: Konačno stiže ponuda koju ste čekali

Vagama horoskop za vikend otvara vrata koja su bila zaključana još od Uskrsa. Razgovor o poslu ili honorarnom angažmanu kreće u petak uveče, a do ponedeljka ujutru imate pisanu ponudu na stolu. Ne pristajete na prvu cifru, ali ni ne preterujete sa traženjem.

Diplomatija vam je adut, ali ovog vikenda treba i malo tvrdoće. Druga strana očekuje da popustite, pa će biti prijatno iznenađena kada to ne uradite. Ljubavni život je miran, što vam savršeno odgovara dok rešavate ostalo.

Vodolija: Znak kome stižu ozbiljne pare

Vodolija je znak o kome se priča u uvodu. Astro prognoza za vikend najavljuje konkretan finansijski priliv, najverovatnije iz pravca koji ste smatrali manje važnim. Neki stari projekat, prodaja nečega što ste mesecima ignorisali, ili isplata o kojoj ste prestali da razmišljate, sve to stiže u jednom potezu.

Iznos nije bajkovit, ali rešava tri konkretne stvari na vašoj listi briga. Sumu odmah podelite na dva dela, jedan za ono što goni, drugi za miran sto narednog meseca. Trošenje sve odjednom je klasična zamka u koju Vodolije znaju da upadnu kad ih obraduje neočekivani priliv.

Šta tačno znači vikend horoskop za novac

To je kratka prognoza koja procenjuje kako trenutni položaj planeta utiče na finansijske prilike svakog znaka tokom subote i nedelje, sa fokusom na prilive, dugove i odluke o trošenju.

Kome se isplati da se ne meša u tuđe planove

Bikovima i Rakovima pre svega. Vikend nudi šansu samo onima koji ne pokušavaju da reše tuđe probleme istovremeno sa svojim. Granica je vaš najveći saveznik ova dva dana, čak i kada zvuči sebično.

Koji od ova četiri znaka ste vi i šta očekujete da se otključa od petka popodne? Napišite u komentarima koji je vaš najveći neispunjeni plan iz proleća, da vidimo koliko nas je u istoj priči.

Autor: A.A.