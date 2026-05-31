Jun nosi veliku prekretnicu za 5 horoskopskih znakova: Evo kome se smeši brak, a kome bivša ljubav

Jun donosi ključne životne promene i period izuzetnog blagostanja za nekoliko znakova kojima zvezde obećavaju uspeh u ljubavi i finansijama.

Početak juna donosi veliku prekretnicu za pet horoskopskih znakova kojima će se, prema astrološkim prognozama, stvari napokon posložiti. Profesionalna astrološkinja Ejmi Demur ističe da ovim znakovima sledi razdoblje sreće koje će trajati najmanje godinu dana, sve dok se Jupiter nalazi u znaku Lava.

Astrolozi sa portala "CafeAstrology" pojašnjavaju da dok se planeta sreće kreće kroz odvažnog i kreativnog Lava, "najviše sreće privlačimo kada smo velikodušni i darežljivi prema drugima, ulivamo im poverenje, ponašamo se dostojanstveno i iskreno te izbegavamo zamku prevelikog ega".

Iako će svaki znak na neki način osetiti blagodeti ove srećne energije sve do juna 2027. godine, kada Jupiter ponovo menja znak, ovim odabranim znakovima smeši se "izvanredna sreća" već od ovog juna.

Lav

Pripremite se jer ulaskom Jupitera u vaš znak 30. juna započinje vaše najsrećnije razdoblje u više od decenije. Ta pozitivna energija pratiće vas celu godinu, tokom koje ćete s lakoćom moći da ostvarite uspeh na svakom životnom polju.

Kao rezultat toga, očekujte da ćete ostvariti život iz snova i napraviti značajne iskorake. Demur je poručila: "Ovo je vreme kada će mnogi od vas upoznati ljubav svog života. Dogodiće vam se onaj karijerni iskorak koji godinama čekate". Ako ste čekali potpunu životnu transformaciju, vaše vreme za sjaj upravo počinje.

Vodolija

Vodolije, vaš ljubavni život možda se trenutno čini jednoličnim, ali to se uskoro menja. Prema rečima Ejmi Demur, od juna sve seda na svoje mesto u vašim odnosima jer postajete jedan od najsrećnijih znakova u ljubavi.

Prema Demur, Jupiter u Lavu donosi jedno od najpovoljnijih razdoblja za upoznavanje ljubavi svog života. Bilo da se radi o obnovi stare veze ili o novom poznanstvu, očekujte da će odnos biti intenzivan. Ako ste razmišljali o braku ili ulasku u dugoročnu, posvećenu vezu, sada je idealno vreme za to.

Ovan

Ovnovi, sve čemu ste se nadali na ljubavnom planu napokon će se ostvariti početkom juna. Tokom godinu dana, dok je Jupiter u Lavu, mnogi od vas naići će na vezu iz prošlog života, gde su se dve duše spremne ponovo susresti, pojasnila je Demur.

Od intenzivnih veza do dubljeg obavezivanja, prisustvo planete sreće u vašoj kući ljubavi pomoći će vam da se osećate usklađenije sa svojom istinskom životnom svrhom.

Škorpija

Škorpije, iako ste u poslednje vreme možda izvlačili deblji kraj, vaša sreća uskoro će se drastično popraviti. Prema Demur, ovo je jedno od vaših najsrećnijih razdoblja u više od decenije po pitanju poslovnog uspeha i sticanja bogatstva.

Budući da Jupiter aktivira sreću u vašoj kući karijere, počnite da vizuelizujete svoj posao iz snova jer su velike šanse da postane stvarnost. Ovo je takođe razdoblje u kojem se poslovna ideja ili plan za novi izvor prihoda može pretvoriti u vrlo profitabilan poduhvat. Dok god ostanete posvećeni i usredsređeni, sve će se napokon okrenuti u vašu korist.

Rak

Rakovi, istina je da nakon vrlo srećne godine Jupiter napušta vaš znak, ali to ne znači da vaša sreća u potpunosti nestaje. Znak Lava vlada vašim poljem novca, pa prisustvo planete sreće u njemu tokom sledeće godine znači da će vreme i energija koje uložite u karijeru doneti zagarantovan uspeh, pojasnila je Demur.

Štaviše, vaš svakodnevni trud napokon će biti prepoznat i cenjen od strane okoline. Od pohvala kolega do procvata poslovanja, finansijska situacija počinje da se slaže za vas od juna 2026. godine.

Autor: A.A.