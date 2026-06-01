Bivši se vraćaju, sudbinske veze počinju: Ljubavni preokret stiže za 4 znaka horoskopa

Ova nedelja menja ljubavni život za 4 horoskopska znaka.

Astrološki aspekti na nebu ove nedelje otvaraju prostor za neočekivane susrete, iskrene razgovore i emotivne odluke koje bi mogle da promene tok nečijeg ljubavnog života.

Dok će neki znakovi horoskopa konačno dobiti potvrdu osećanja kojima su se dugo nadali, drugi će shvatiti da je došlo vreme da okrenu novi list.

Posebno će četiri horoskopska znaka osetiti snažan preokret u ljubavnom životu. To su:

BLIZANCI

Blizanci ove nedelje imaju neočekivan razvoj događaja na ljubavnom planu. Osoba koju su do sada smatrali prolaznim poznanstvom mogla bi da pokaže ozbiljne namere. Komunikacija će biti ključ uspeha, a slobodni Blizanci mogli bi da započnu flert koji će brzo prerasti u ozbiljnu vezu.

Oni koji su u vezi konačno će rešiti nesporazume koji ih opterećuju već duže vreme. Iskren razgovor doneće olakšanje i veću bliskost sa partnerom.

RAK

Rakovi će se suočiti sa emocijama koje više neće moći da ignorišu. Pred njima je važna odluka – da li će ostati u sigurnoj zoni ili rizikovati zbog ljubavi. Mnogi će obnoviti kontakt sa osobom iz prošlosti, ali ovog puta odnos bi mogao da dobije potpuno drugačiji smer.

Oni koji već dugo čekaju konkretan potez partnera konačno bi mogli da dobiju odgovor kojem su se nadali.

VAGA

Za Vage dolazi period velikih emotivnih promena. Posle nedelja neizvesnosti, situacija će postati mnogo jasnija, a mnoge Vage konačno će znati na čemu su. Slobodne Vage privlačiće pažnju gde god da se pojave, a jedno novo poznanstvo moglo bi potpuno da ih izbaci iz ravnoteže – u pozitivnom smislu.

Vage koje su u vezi osetiće potrebu za većom iskrenošću i bliskošću, što može dodatno ojačati njihov odnos.

RIBE

Ribe ulaze u nedelju ispunjenu romantikom i prijatnim iznenađenjima. Emocije će biti naglašene, a intuicija jača nego ikada. Moguće je da će neko konačno priznati osećanja koja dugo krije od vas.

Oni koji su nedavno prošli kroz raskid shvatiće da su spremni da otvore srce novoj ljubavi. Pred njima su dani u kojima će ljubav cvetati, a u skladu sa njom i Ribe.



Autor: Jovana Nerić