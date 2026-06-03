Oni znaju tajnu dugovečnosti: Evo koji znak Zodijaka ima najviše šanse da doživi stotu

Jeste li znali da vaš horoskopski znak može igrati važnu ulogu u tome koliko ćete živeti. Zvezde ne samo da oblikuju karakter i sudbinu, već mogu i otkriti i ko ima najveće šanse da oduva stotu svećicu na torti.

1. Ovan

Impulsivni, brzopleti, skloni riziku. Ovnovi često ignorišu znakove iscrpljenosti, stalno su u pokretu, što može dovesti do zdravstvenih problema. Mogu patiti od problema sa srcem ili glavoboljama zbog stalne "vatre".

2. Škorpija

Intenzivne, emotivno duboke, često samouništavajuće. Škorpije imaju jak unutrašnji pritisak, sklone su skrivanju emocija i destruktivnim navikama poput poroka ili preteranog stresa.

3. Blizanci

Nemirni, nervozni, često pod stresom. Njihov nervni sistem brzo "izgara", skloni su anksioznosti i često menjaju rutine, što zna da naruši zdravlje.

4. Strelac

Optimistični, ali ne paze na zdravlje. Vole da putuju, žive brzo i riskantno, često zanemaruju odlaske lekaru i zdrave navike.

5. Lav

Srčani, ponosni, ali skloni preterivanjima. Lavovi često žive "veliko", što zna da dođe s visokim pritiskom i stresom. No, njihova snažna volja često ih izvlači.

6. Vaga

Uravnoteženi, ali preosetljivi na stres. Teže balansu, ali prevelika potreba za mirom zna da ih iscrpi. Paze na izgled i zdravlje, ali su skloni odgađanju odluka.

7. Devica

Pedantne su, brinu o svom zdravlju, ali su sklone hipohondriji. Zbog stalne brige mogu psihički da stradaju, ali njihova disciplina im često osigurava zdrav život.

8. Ribe

Intuitivne su i emocionalne, ali često izbegavaju stres direktno. Ako se ne okrenu porocima, Ribe mogu da žive dugo zbog svoje sposobnosti da se emocionalno "izvuku" iz problema.

9. Bik

Stabilni su, vole užitke, ali znaju meru. Njihov sporiji tempo i uživanje u životu često im osiguravaju dobro zdravlje ako ne preteraju s hranom i pićem.

10. Jarac

Disciplinovani su, ozbiljni, odgovorni. Jarčevi često stare "unazad" - žive dugo jer su oprezni, zdravo se hrane i poštuju red.

11. Rak

Neguju se, vole dom, izbegavaju rizike. Njihova briga za zdravlje i porodičnu sigurnost često ih čuva od većih problema.

12. Vodolija

Mentalno je jak i otvoren za zdrav stil života. Vodolije često eksperimentišu sa zdravim navikama i tehnologijama. Njihova hladna logika pomaže im da izbegnu stresne situacije i zbog toga su oni najdugovečniji znak Zodijaka.

Autor: S.M.