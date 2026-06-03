Ovi znakovi upadaju u dugove: U junu sledi finansijski kolaps, ostaju bez novca

Jun mnogima donosi prilike za zaradu i napredak, ali Blizanci, Vage i Ribe bi trebalo da budu posebno oprezni sa novcem.

Tokom ovog perioda mogu se pojaviti neplanirani troškovi, kašnjenja u isplatama i nagle, nepromišljene kupovine koje bi mogle da naruše finansijsku stabilnost.

Blizanci

Blizanci bi u junu mogli da potroše više nego što su očekivali. Najviše izdataka može doći kroz dom, putovanja ili tehniku. Zbog toga će biti važno da pažljivo planiraju budžet i izbegavaju impulsivne kupovine, jer bi ih one mogle dovesti u nezgodnu finansijsku situaciju.

Vaga

Vage će imati izraženu potrebu da ugađaju sebi i drugima, što lako može dovesti do prekomernog trošenja. Pokloni, izlasci i sitni luksuzi mogli bi da premaše njihove finansijske mogućnosti. Savet je da ovog meseca izbegavaju pozajmice i rizične finansijske odluke.

Ribe

Ribe bi mogle da se suoče sa neočekivanim troškovima koji će zahtevati brzu i promišljenu reakciju. Mogući su izdaci vezani za porodicu, zdravlje ili vraćanje starih dugova. Zato je važno da ne zanemaruju finansijske obaveze i da pažljivo prate gde im odlazi novac.

Jun ne mora biti loš mesec za ove znakove, ali će zahtevati veću disciplinu i oprez u upravljanju finansijama.

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Autor: Marija Radić