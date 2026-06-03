AKO IMATE OVAJ BROJ U DATUMU ROĐENJA, PREDODREĐENI STE ZA USPEH! Numerolozi tvrde: Otvara vrata bogatstva, a evo kako da ga izračunate!

Numerologija već vekovima privlači ogromnu pažnju ljudi koji čvrsto veruju da brojevi mogu da otkriju naše skrivene osobine, talente, ali i životne puteve. Iako ne postoji naučni dokaz da brojke zaista određuju nečiju sudbinu, numerolozi smatraju da pojedini brojevi nose posebnu energiju koja može pomoći u ostvarenju najvećih ambicija.

Među svim ciframa, posebno se ističe broj 8, koji se u astrološkim i numerološkim krugovima direktno povezuje sa moći, finansijskim uspehom, ogromnom ambicijom i sposobnošću ostvarivanja velikih ciljeva.

Zašto je broj 8 toliko poseban?

Prema tvrdnjama numerologa, broj 8 simbolizuje odlučnost, disciplinu i snažnu volju. Ljudi koji imaju ovaj broj u svom datumu rođenja navodno poseduju prirodnu sposobnost za organizaciju, donošenje ključnih životnih odluka i preuzimanje odgovornosti na sebe.

Veruje se da se osobe povezane sa osmicom uopšte ne boje izazova, te da su spremne da ulože ogroman trud i naporan rad kako bi ostvarile sve što zacrtaju. Zbog toga se broj 8 s pravom naziva brojem uspeha i materijalnog napretka.

Kako da proverite da li imate ovaj broj?

Numerolozi ističu da postoje dva načina na koja energija ovog broja može biti naglašena u vašem životu:

Preko dana rođenja: Ako ste rođeni 8., 17. ili 26. dana u bilo kom mesecu, energija broja 8 je već direktno utkana u vaš život.

Preko sabiranja cifara: Broj 8 se može pojaviti i kao krajnji zbroj svih znamenki vašeg kompletnog datuma rođenja.

Primer računanja:

Ako je osoba rođena 15. 4. 1997. godine, računica izgleda ovako:

1 + 5 + 4 + 1 + 9 + 9 + 7 = 36

Nakon toga se sabiraju i te dve cifre: 3 + 6 = 9.

Uradite računicu za svoj datum rođenja i proverite da li vas prati magična osmica!

Autor: D.S.