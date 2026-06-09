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Uvek ČUVAJU leđa PARTNERU i prijateljima: 4 znaka Zodijaka koji vas NIKADA neće NAPUSTITI

Izvor: 24sata.hr, Foto: Pink.rs/AI ||

Bilo da tražite pouzdanog partnera ili nepokolebljivog prijatelja, određeni horoskopski znakovi ističu se svojom odanošću. Ovo su četiri znaka koji će vam uvek čuvati leđa.

Oni se ne šale kad su u pitanju partner ili bliski prijatelji. Kad se zaljube, nećete ih oterati tako lako. Ako vas neko napadne ili okrivi, prvi će stati u vašu obranu. Ovi znakovi Zodijaka će ostati s vama i u dobru i u zlu i pripadaju najodanijim znakovima horoskopa.

Bik

Bikovi su poznati po svojoj postojanoj prirodi i nepokolebljivoj predanosti onima do kojih im je stalo. Jednom kada Bik uspostavi vezu s vama, u njoj će ostati na duge staze. Njihova lojalnost je duboka i oni će ići jako daleko kako bi podržali i zaštitili svoje voljene. Bez obzira da li vam je potrebno rame na koje možete da se oslonite ili pouzdan suputnik na životnom putu, Bik vas nikada neće izneveriti.

Rak

Rakovi su poznati po svojim osobinama - brižnost i empatija. Kao prirodni zaštitnici, oni iznad svega stavljaju dobrobit svojih najmilijih. Kada ste u frci, Rak će instinktivno priskočiti i ponuditi utehu i podršku. Njihova emocionalna dubina podstiče snažne veze i neguje veze koje stvaraju. S Rakom uz sebe se možete lakše da se nosite sa svim životnim usponima i padovima uz nepokolebljivu podršku.

Škorpija

Škorpije su jako odani i žestoko zaštitnički nastrojeni prema onima koji su im dragi. Iako mogu da imaju tajanstvenu spoljašnjost, njihova odanost je nepokolebljiva nakon što vas puste u svoj unutrašnji krug. Škorpije cene autentičnost i dubinu u svojim odnosima i spremni su da ulože vreme i trud u negovanje trajnih veza. Ako steknete poverenje Škorpije, možete da računate na to da će biti uz vas u sreći i nevolji.

Riba

Ribe su poznate po svojoj sasećajnoj prirodi. Razumeju ljudske emocije i uvek su spremne da slušaju ili pruže ruku pomoći. Osobe u znaku Riba stvaraju duboke emocionalne veze s onima oko sebe i prioritet im je sreća i dobrobit voljenih. S Ribom u svom društvu, možete biti sigurni da imate odanog saveznika koji vam pruža podršku.

Autor: S.M.

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