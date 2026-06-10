ZABORAVITE NA ASTROLOGIJU, OVO JE LUĐE I TAČNIJE! U Japanu vas ne pitaju šta ste u horoskopu, već Koju KRVNU GRUPU imate

Dok mi na Balkanu listamo horoskop da vidimo da li nam je Retrogradni Merkur pomrsio konce, u Japanu vlada potpuno drugačije ludilo. Tamo vas na razgovoru za posao, prvom sastanku ili pri iznajmljivanju stana neće pitati u kom vam je znaku podznak, već – koja ste krvna grupa!

Ovaj fenomen se naziva "Ketsuekigata" i u Japanu je bukvalno religija. Oni čvrsto veruju da krvna grupa određuje vaš karakter, sudbinu, ali i kompatibilnost u krevetu i braku. Jutarnji programi u Tokiju ne prognoziraju sudbinu Ovnovima i Devicama, već nultoj i AB grupi, a u prodavnicama možete kupiti čak i kondome ili kozmetiku upakovanu specijalno za vašu krvnu grupu!

Saznajte šta japanski horoskop kaže o vama i sa kim nikako ne smete da ulazite u emotivnu ili poslovnu priču!

Krvna grupa A – Perfekcionisti koji sve drže u sebi (U Japanu ih zovu "Samuraji")

Ovo je najbrojnija i najcenjenija krvna grupa u Japanu jer predstavlja stub društva.

Karakter: Ako ste grupa A, vi ste oličenje discipline, tačnosti i odgovornosti. Vi ste ona osoba koja dva puta proverava da li je zaključala vrata i koja nikada ne kasni. Smireni ste, pedantni i uvek mislite na druge.

Mračna strana: Pošto ste bolesni perfekcionista, ako stvari ne idu po planu, doživljavate brutalan stres. Sve probleme i emocije gutate i krijete iza "hladne" maske, zbog čega ste tempirana bomba za nervni slom. Ne znate da kažete "ne".

Ljubav i posao: Savršeni radnici i odani partneri. Najbolje se slažu sa sopstvenom grupom (A) i grupom AB, dok im grupa B kida živce.

Krvna grupa B – Buntovnici bez razloga (Ozloglašeni "Lovci")

U Japanu ova grupa ima najgori PR. Često ih bije glas da su crne ovce i ekscentrici, ali su zapravo genijalci.

Karakter: Potpuna suprotnost grupi A. Vi ste stopostotni individualac, slobodnog duha, kreativan i strastven. Kada vas nešto zanima, ne spavate danima da to završite. Ne zanimate vas šta komšiluk misli o vama i živite po svojim pravilima.

Mračna strana: Užasno ste nepredvidivi i impulsivni. Ako vam nešto dosadi, ostavljate to u sekundi bez griže savesti. Često vas optužuju da ste sebični i neodgovorni jer mrzite autoritete i pravila.

Ljubav i posao: U krevetu su živa vatra, ali teško opstaju u dugim vezama. Najbolje se slažu sa grupom 0 i AB.

Krvna grupa 0 – Rođene vođe i magneti za novac ("Šoguni")

Ovo je najstarija krvna grupa, a Japanci je najviše cene na rukovodećim pozicijama i u biznisu.

Karakter: Vi prštite od samopouzdanja, optimizma i ambicije. Rođeni ste lider, imate ogroman krug prijatelja i magnetnu privlačnost. Kada zacrtate cilj, ne postoji prepreka koja može da vas zaustavi.

Mračna strana: Vaš ego je veći od svemira. Možete delovati arogantno, agresivno i nemilosrdno prema konkurenciji. Klasični ste radoholičari koji rade do iznemoglosti, a ako vas neko povredi, pamtićete mu to do groba.

Ljubav i posao: Odlični u vođenju firmi. U ljubavi traže potpunu posvećenost, a najbolje se slažu sa grupama A i B.

Krvna grupa AB – Genijalci ili teški čudaci? ("Misteriozni Ronini")

Ovo je najređa i najmisterioznija krvna grupa na svetu. Pošto je spoj A i B, u Japanu veruju da ove osobe imaju dve ličnosti.

Karakter: Vi ste neuhvatljivi. Jedan dan ste duša svake zabave i najglasniji u društvu, a već sledećeg se zaključavate u kuću, gasite telefon i ne želite nikoga da vidite. Izuzetno ste pametni, racionalni, rođene diplomate i umetničke duše.

Mračna strana: Okolina vas često vidi kao dvolične, hladne i distancirane jer nikada niko ne zna šta stvarno mislite. Užasno ste kritični prema tuđim manama, a sami teško donosite odluke i često ste neodlučni.

Ljubav i posao: Odlični u naukama i diplomatiji. U ljubavi su nepredvidivi, a najbolje se slažu sa svim grupama osim sa grupom 0, sa kojom stalno pucaju varnice.

PAŽNJA: Šta je "Bura-hara"?

Ovo ludilo je u Japanu otišlo toliko daleko da postoji termin "bura-hara" (maltretiranje na osnovu krvne grupe). Dešavalo se da ljudi ne dobiju posao ili da decu u vrtiću odvajaju u grupe samo zato što su grupa B, koju stereotipi opisuju kao "sebičnu", pa je čak i japanska vlada morala da interveniše!

Autor: D.S.