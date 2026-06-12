3 ključne stvari koje svaki znak Zodijaka treba za SREĆU U VEZI: Ovan požudu, Rak zagrljaje...

Otkrivamo koje su tri najvažnije stvari za sreću svakog znaka Zodijaka. Nije kod svih isto, nekima, prema njihovom karakteru, više odgovara sloboda, nekima nežnosti...

Ovan

1. Pokažite entuzijazam, uzbuđenje i interes za njihove hobije, ideje i dajte im do znanja koliko ih želite na se*sualan način. 2. Pustite ih da misle kako je sve njihova ideja, jer se osećaju sigurno ako misle da dominiraju. 3. Menjajte svoju svakodnevnu rutinu što više možete, oslonite se na spontanost i nemojte biti uštogljeni.

Bik

1. Razmazite ih masažama, zagrljajima i svim fizičkim znakovima ljubavi. 2. Napravite da se osećaju sigurno tako da im uvek pružate podršku i dokažite kako se na vas mogu osloniti. 3. Ostavite im malo prostora i slobode kako bi bili nezavisni, ni slučajno nemojte vršiti pritisak na njih u pogledu braka ili dece, već radije samo izrazite svoje želje.

Blizanci

1. Potrudite se da budete otvoreni i spremni na razgovor, jer ne postoji ništa više što će vam zameriti nego isključivanje i ignorisanje. 2. Pokušajte da zadržite pozitivan pristup u teškim vremenima, potreban im je neko ko će ih opustiti. 3. Volite njihove prijatelje i podržavajte njihov društveni život.

Rak

1. Provodite s njima što je više moguće vremena i to na kvalitetan način, u dobrom raspoloženju. 2. Savladajte umeće grljenja i što češće ih zagrlite. 3. Što više možete, potrudite se da razumete i prihvatite njihove promene raspoloženja i uzroke toga.

Lav

1. Trudite se svakodnevno da ih obasipate znakovima pažnje, ljubavlju i pohvalama. 2. Podržavajte i ohrabrujte njihove strasti i kreativne ideje. 3. Dopustite im da budu "glavni" kad god to možete.

Devica

1. Budite iskreni i otvoreni prema njima i nemojte da pokušavate nešto da krijete od njih. 2. Poštujte pravila koja nameću - oko čistoće u kući, redosleda spremanja stvari, odgovornosti i obaveza. 3. Podstičite ih na razgovor o njihovim osećanjima i problemima, naročito ako su anksiozni ili zabrinuti.

Vaga

1. Izvodite ih napolje i nemojte ni slučajno pokušavati da ih zatvorite samo u četiri zida. Organizujte romantične večere, ali i druženja s prijateljima. 2. Budite velikodušni s komplimentima i pohvalama. 3. Nemojte započinjati svađe niti previše dramatizovati, oni vole da je situacija mirna i stabilna.

Škorpija

1. Delite s njima emocionalnu, fizičku i psihičku bliskost. 2. Obavežite im se i pobrinite da znaju koliko vam puno znače te da nemate nameru da odete od njih. 3. Budite strastveni u svemu što radite u životu, a naročito u odnosu s njima.

Strelac

1. Zabavljajte ih intelektualnim raspravama, podstičite diskusije i pomno slušajte šta imaju da kažu. 2. Ne ismevajte njihove stavove, već pokušajte da ih shvatite, a ako je moguće - i delite. 3. Podržite njihov pustolovan duh i uključite se u njihove hobije i avanture.

Jarac

1. Pronađite način da im kontinuirano pokazujete koliko ste im posvećeni i da su vam važniji od svih drugih. 2. Budite realni i ne razgovarajte s njima o onome "šta bi bilo kad bi bilo". 3. Koristite svoju inteligenciju i humor kako bi ih zabavili i nasmejali.

Vodolija

1. Ne dopustite da se osećate ugroženo ili ljubomorno zbog njihovog aktivnog društvenog života, radije postanite deo njega. 2. Dajte im osećaj slobode da mogu da rade šta god bi želeli, čak i ako to nije tako. 3. Budite svesni njihovih vrednosti i poštujte ono što im je "svetinja".

Ribe

1. Nastojte da budete romantični i senzualni te to održavajte svakodnevnim sitnim gestovima. 2. Podržavajte ih i ohrabrujte ako se osećaju nesigurno. 3. Pokažite im svoju ranjivu stranu i dopustite da oni vas ponekad "spasavaju".

Autor: S.M.