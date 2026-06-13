DNEVNI HOROSKOP: Bikove očekuje susret sa bivšom ljubavi, Rakovi su nervozni, a Lavovi...

Dnevni horoskop za 13. jun otkriva kako će se razvijati međuljudski odnosi i finansije. Saznajte šta zvezde poručuju za svaki znak.

Dnevni horoskop za 13. jun. Detaljna astrološka prognoza za sve horoskopske znake.

OVAN

Sumnjate u iskrenost jednog kolege jer gradi rivalski odnos s vama. Splet okolnosti otkriće njegovo pravo lice. Danas će vam partner prirediti lepo iznenađenje, izlazak ili zanimljiv izlet, i uživaćete u intimi. Problemi sa zubima, upala desni. Posetite stomatologa!

BIK

Sukob različitih mišljenja između vas i nadređenih stvara atmosferu punu tenzije. Jedini izlaz biće kompromisno rešenje. Bikove očekuje susret s bivšom ljubavlju, stare emocije mogu se opet zapaliti. Novi početak. Nepoverljivi ste. Odvojte vreme za opuštanje.



BLIZANCI

Atmosfera u međuljudskim odnosima se stabilizuje. Ne pridajte pažnju glasinama i spletkama. Blizanci mogu lako da se upuste u strastvenu ljubavnu vezu. Opasnost vreba preko tajni i paralelnih veza. Pad imuniteta. Pojačajte ishranu unosom namirnica bogatih vitaminima.

RAK

Rakovi koji se nalaze na visokim pozicijama uspešno će ispuniti važan cilj. Očekuje vas uspeh u timskom radu. Nervozni ste i reagujete impulsivno i na sitnice. Može doći do nesuglasica i razmirica između vas i partnera. Glavobolja, reagujete na promene vremena.

LAV

Uspešno ćete privesti kraju rad na složenom projektu. To će vam doneti pohvale nadređenih i kolega. Finansije se popravljaju. Dopada vam se osoba koju ste upoznali na putovanju. Maštate o romantičnom susretu. Dobro se osećate. Puni ste snage i energije.

DEVICA

I dalje je prisutan zastoj u rešavanju spornih pitanja, odlaganje ugovora, a prisutan je i nesporazum s poslovnim partnerima. Nakupilo vam se dosta nezadovoljstva i spremni ste da donesete radikalnu odluku. Razmišljate o raskidu. Vreme je da krenete s fizičkim aktivnostima.

VAGA

Nezaposlene Vage očekuje dobra poslovna ponuda. Pa ipak, radi se o honorarnoj saradnji i privremenom rešenju. Zahvaljujući otvorenom razgovoru s partnerom, prelazite na nov, viši novo razumevanja i kvaliteta u vezi. Migrena, niste na vreme počeli s terapijom protiv glavobolje.

ŠKORPIJA

Očekuje vas veliko postignuće na finansijskom planu. Prolazite kroz period tranzicije između dva posla i dve dobre opcije. Slobodne Škorpije očekuje povratak bivše ljubavi u njihov život. Nastavak veze iz prošlosti. Variranje pritiska. Neophodno je ispitivanje kako biste dobili pravu terapiju.

STRELAC

Prelazak na nov način rada i reorganizacija predstavljaju glavne teme ovog perioda. Moguće je unapređenje. Strelčeve koji su u vezi očekuje period iskušenja i prepreka u odnosu s partnerom. Ljubomorne scene. Skloni ste prehladi. Nemojte boraviti u zatvorenim prostorima.

JARAC

Uspešno sprovodite promene u radnom okruženju. Reorganizacijom ćete dosta toga dobiti. Finansijski uspeh na duge staze. Treba da popravite što se popraviti može u odnosu s partnerom. To će doprineti vašem zbližavanju. Odvojte više vremena za sebe.



VODOLIJA

Moguće je iznenadno poslovno putovanje, ali tu vas očekuje dosta iznenađenja i preokreta. Problemi u komunikaciji s klijentima. Očekuje vas veoma uzbudljiv period na ljubavnom planu. Burna ljubavna avantura. Nesanica. Premoreni ste, misli vam stalno naviru i ne možete da spavate.

RIBE

Ovaj period vam donosi uspešno poslovno putovanje, kao i saradnju sa inostranstvom. Finansijski dobitak. Slobodne Ribe nikako da skupe hrabrost da priđu osobi koja im se odavno dopada. Srećan splet okolnosti doprineće uspehu. Osećate se dobro jer ste okruženi dragim ljudima.

Autor: D.Bošković