Ko najviše laže u Zodijaku? Ovi znaci su majstori skrivanja istine

Astrologija otkriva koji horoskopski znaci se najlakše snalaze u “belim lažima”, a koji su pravi majstori u prikrivanju istine – i to bez trunke sumnje.

Istina i laž su deo svakodnevne komunikacije, ali način na koji ih ljudi koriste često zavisi od karaktera. Prema astrološkim tumačenjima, neki horoskopski znaci jednostavno imaju izraženiju sposobnost da se „izvuku“ iz neprijatnih situacija, dok drugi otvoreno pokazuju emocije i teško skrivaju šta misle.

Blizanci se često nalaze na vrhu liste znakova koji umeju vešto da barataju rečima. Njihova brzina razmišljanja i prilagodljivost čine ih izuzetno snalažljivim u komunikaciji, pa ponekad mogu da izokrenu situaciju u svoju korist i bez loše namere – jednostavno zato što umeju da se snađu u trenutku.

Škorpije su znak koji se često povezuje sa tajanstvenošću. Oni retko otkrivaju sve o sebi i pažljivo biraju šta će podeliti sa drugima. Kada odluče da nešto sakriju, umeju to da urade vrlo uverljivo, jer ne pokazuju lako emocije i drže kontrolu nad informacijama koje dele.

Vage, iako deluju miroljubivo i iskreno, ponekad koriste male laži kako bi izbegle konflikte. Njihova želja za harmonijom može ih navesti da kažu ono što druga strana želi da čuje, samo da bi održale mir u odnosima. Ribe su znak koji često laže iz emocije, a ne iz koristi. One mogu ulepšati stvarnost ili izbeći istinu kako ne bi povredile druge, što ih čini emotivnim zaštitnicima, ali i ponekad nejasnim sagovornicima. Sa druge strane, znakovi poput Jarca i Bika uglavnom se smatraju direktnijima i stabilnijima, pa retko ulaze u komplikovane igre istine i laži. Kod njih je pristup uglavnom jednostavan – ili je nešto tako, ili nije.

Važno je napomenuti da astrologija služi kao zabavan način da sagledamo karaktere, ali ne i kao apsolutna istina. Svaki čovek bira kako će komunicirati, a iskrenost ili neiskrenost najčešće zavise od situacije, emocija i ličnih vrednosti – više nego od samog znaka u kojem smo rođeni.

Autor: S.Paunović