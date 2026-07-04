DNEVNI HOROSKOP: Ovnovima predstoji finansijski dobitak, a slobodni Lavovi upoznaće nekog preko mreža

Dnevni horoskop za 4. jul donosi dinamične planetarne aspekte koji otvaraju prostor za vikend opuštanje, ali i važne emotivne uvide za sve znakove Zodijaka.

OVAN

Zahvaljujući pravim poslovnim potezima, ali i podršci neke veoma uticajne osobe, ovaj dan vam donosi znatan finansijski dobitak. Strastvena ljubavna avantura sa jednim Lavom ili Vagom oživeće sva vaša čula. Variranje pritiska.

BIK

Četiri planete u vašem polju saradnje sa inostranstvom stavljaju akcenat na taj deo poslovne scene. Uspeh putem profesionalnog usavršavanja. Slobodne Bikove očekuje susret s veoma privlačnom osobom u znaku Škorpije. Bolovi u leđima.

BLIZANCI

Vaše polje platnog prometa najavljuje povećan obim posla, kao i uspeh ukoliko se bavite osiguranjem ili trgovinom. Nalazite se u iskušenju da prekoračite granicu kolegijalnog odnosa sa osobom koja vas privlači. Prehlada.

RAK

Ovaj period donosi vam popularnost i javne nastupe, putem kojih ćete promovisati svoj posao. Uživate podršku neke uticajne osobe. Prevazići ćete s partnerom ozbiljne nesuglasice, to će doneti stabilizaciju. Više se krećite.

LAV

Iznenadne vesti, i to pozitivne, očekuju Lavove koji se bave kreativnim zanimanjima ili prosvetom. Napredak u karijeri. Slobodne Lavove očekuje poznanstvo sa zanimljivom osobom, i to preko društvenih mreža. Problem sa sinusima.

DEVICA

Uspeh možete da postignete zahvaljujući radu na sebi i svojim veštinama. Ukoliko polažete neke ispite, očekuje vas uspeh. Neizvesna situacija u odnosu s partnerom, koji s vama kao da igra na kartu vruće-hladno. Zubobolja.

VAGA

Reorganizacija na poslu donosi suštinske promene u vaše radno okruženje, a na vas će se odraziti kroz dodatne nadležnosti i finansijski napredak. Slobodne Vage danas mogu upoznati srodnu dušu na nekom kraćem putovanju. Pad imuniteta.

ŠKORPIJA

Pruža vam se prilika da ispravite neku nepravdu koju vam je naneo neko od poslovnih saradnika. Važan poslovni sastanak. Poći će vam za rukom da prevaziđete stari nesporazum s partnerom. Sledi stabilizacija vašeg odnosa. Alergija je stalno prisutna.

STRELAC

Vaše polje novca je predstavljeno usponom, jer će vam posao i zarada ići daleko lakše nego ranije. U potrazi za novim uzbuđenjem naići ćete na osobu koja će vas oduševiti svojim kvalitetima. Problem sa artritisom.

JARAC

Vaši današnji razgovori s nadređenima doprineće promeni u vašoj radnoj poziciji. Moguće je unapređenje, ali i znatna povišica. Slobodni Jarčevi mogu da se zaljube na prvi pogled u jednu neodoljivu Škorpiju. Variranje pritiska.

VODOLIJA

Vodolije bi trebalo da se pripaze nekih poslovnih saradnika. Neke stvari vam se dešavaju iza leđa, a to ćete uskoro saznati. Osoba s kojom ste počeli da se viđate definitivno nije za vas. Poslušajte svoju intuiciju. Promena dioptrije.

RIBE

Ribe koje rade sa inostranim saradnicima ili preko interneta danas mogu da očekuju natprosečne rezultate i finansijski uspeh. Vaš odnos s partnerom ide u dobrom pravcu. Očekuje vas zajedničko putovanje. Smanjite unos alkohola.

Autor: Iva Besarabić