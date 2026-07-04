Ljubavni horoskop do 11. jula: Rakovi donose odluke zbog kojih će se kajati, a njima stiže poziv iz prošlosti

Venera, planeta ljubavi, menja znak 9. jula i ulazi u Devicu, gde će doneti uzbudljivo leto za Device, Jarčeve, Bikove, Rakove i Škorpije. Saznajte šta su zvezde pripremile vašem znaku na ljubavnom planu.

Ovan

Početak jula donosi vam više strasti i želju da otvoreno pokažete emocije. Slobodni Ovnovi mogu da upoznaju osobu koja će ih odmah zaintrigirati. Retrogradni Merkur u Raku donosi konfuznu komunikaciju u odnosila sa bliskim osobama, pa pazite šta kome govorite.

Bik

Ljubavna situacija postaje stabilnija i jasnija nego prethodnih nedelja. Slobodni Bikovi privlačiće osobe koje traže ozbiljnu vezu. Partner može pokazati više nežnosti nego inače, što će vam prijati. Ne dozvolite da vas sitne sumnje udalje od sreće.

Blizanci

Mars u vašem znaku donosi pojačanu harizmu i potrebu za flertom. Slobodni Blizanci bi lako mogli da se nađu u centru pažnje. Zauzeti će želeti više dinamike i uzbuđenja u vezi. Ipak, zbog retrogradnog Merkura pojedini Blizanci obnavljaće kontakte iz prošlosti.

Rak

Osećate udar retrogradnog Merkura u Raku, pa se sve više okrećete ka prošlosti. Emotivne oscilacije će biti prisutne, a zbog toga ćete donositi odluke zbog kojih lako možete da se pokajete krajem meseca. Očekujte poziv od bivše ljubavi.

Lav

Venera vam donosi dodatni šarm i magnetizam. Privlačićete poglede gde god da se pojavite. Zauzeti Lavovi mogu očekivati više pažnje i ljubavi od partnera. Jupiter u vašem znaku nakon 12 godina donosi i sudbinska poznanstva.

Devica

Ljubavni odnosi zahtevaju više iskrenosti i otvorenosti. Slobodne Device mogu upoznati nekoga kroz posao ili svakodnevne aktivnosti. Partner će očekivati jasnije pokazivanje emocija. Zbog retrogradnog Merkura i vi ćete dobijati pozive iz prošlosti.

Vaga

Romantična energija je naglašena tokom cele nedelje. Slobodne Vage imaju priliku za zanimljivo poznanstvo na putovanju ili preko društvenih mreža. Zauzete Vage će uspešno rešiti nesporazume koji su ih opterećivali. Ljubav dolazi kada se najmanje nadate.

Škorpija

Jupiter u Lavu donosi vam potrebu da ozvaničite odnos sa osobom koja vam je bitna. To može da izazove pritisak u odnosu, tako da pazite da ne prenaglite. Slobodne Škorpije mogu da pronađu ljubav na poslu i to će vam biti uzbudljivo.

Strelac

Ljubavni život postaje aktivniji i zanimljiviji. Slobodni Strelčevi mogu upoznati osobu koja dolazi iz drugog grada ili zemlje. Zauzeti će želeti više slobode, ali i više zajedničkih avantura. Retrogradni Merkur može da vam donese i povratak stare ljubavi.

Jarac

Početak jula donosi vam potrebu da jasno definišete šta želite od ljubavi. Moguće je rešavanje jednog starog emotivnog pitanja zbog retrogradnog Merkura. Partner će ceniti vašu iskrenost i posvećenost. Slobodni Jarčevi mogu biti prijatno iznenađeni nečijim interesovanjem.

Vodolija

Neočekivani susreti i poruke obeležiće ovu nedelju. Slobodne Vodolije mogu ući u uzbudljivu komunikaciju sa osobom koja ih intrigira. Zauzeti će želeti više spontanosti u vezi. Ljubav dolazi kroz iskrene razgovore i zajedničke planove.

Ribe

Retrogradni Merkur donosi vam poziv od stare ljubavi i pokretanje davno zaboravljenih tema. Nije dobra nedelja za početak nove romanse, ali je povoljan momenat da poboljšate odnose koji nisu bili dobri. Očekujte poziv od Raka ili Device.

Početak jula donosi vam više strasti i želju da otvoreno pokažete emocije. Slobodni Ovnovi mogu da upoznaju osobu koja će ih odmah zaintrigirati. Retrogradni Merkur u Raku donosi konfuznu komunikaciju u odnosila sa bliskim osobama, pa pazite šta kome govorite.

Autor: Marija Radić